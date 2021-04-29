الأهلي بنغازي يطمئن جماهيره على الشامخ وبودبوس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 07:19 مساء
الشامخ وبودبوس مع رئيس الأهلي بنغازي. (إنترنت)

أكد نادي الأهلي بنغازي، اليوم الخميس، أن لاعبيه إبراهيم بودبوس والشامخ العبيدي بصحة جيدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي على «فيسبوك» صورة للاعبين برفقة رئيس مجلس إدارة النادي خالد السعيطي، وأوضحت: «نطمئن جماهيرنا بأن اللاعبين الشامخ وبودبوس بصحة جيدة، بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي في مباراة وفاق سطيف». 

وكان اللاعبان قد تعرضا للإصابة خلال مباراة الأهلي بنغازي ووفاق سطيف، بعد ارتطامها ببعضهما البعض، غادر على أثرها إبراهيم بودبوس أرض الملعب. 

وغادر الأهلي بنغازي بطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الخسارة، أمس الأربعاء، أمام وفاق سطيف الجزائري 1-0، وحل ممثل ليبيا بالترتيب الرابع في مجموعته برصيد سبع نقاط.

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