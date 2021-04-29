دوري أبطال أوروبا يحسم مستقبل ديبالا مع يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 03:55 مساء
مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، مرتبط بتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) برصيد 66 نقطة، بالتساوي مع نابولي وميلان.

وقالت جريدة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، وفقا لـ«كورة» إن الوجود في مركز مؤهل لدوري الأبطال، أكثر أهمية بالنسبة لديبالا.

ولعب صاحب الـ27 عاما، 16 مرة في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، وينتهي عقده مع النادي في يونيو 2022.

ولم تتوصل إدارة يوفنتوس لاتفاق مع ديبالا بشأن التجديد، وقد يضطر النادي إلى بيعه هذا الصيف لتجنب رحيله مجانا العام المقبل.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن مستقبل ديبالا يعتمد على مستقبل نجم الفريق كريستيانو رونالدو، لكن اللاعب نفسه يريد البقاء ضمن صفوف البيانكونيري.

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