فريق الأهلي بنغازي يخسر أمام وفاق سطيف ويودع كأس الكونفدرالية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 01:31 مساء
مباراة الأهلي بنغازي أمام وفاق سطيف بكأس الكونفدرالية الأفريقية. (المركز الإعلامي للنادي الأهلي)

ودع فريق الأهلي بنغازي كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور المجموعات، عقب الخسارة من وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد.

هدف وفاق سطيف الوحيد جاء عن طريق لاعب الأهلي بنغازي علي مرعي بالخطأ في مرماه عندما ارتطمت الكرة بيده، وسكنت شباك حارس مرمى الجزارة مراد الوحيشي عند الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول.

واستمر الوفاق متقدما بهذا الهدف حتى صافرة نهاية المباراة مع سيطرة نسبية لصالحه أثناء المباراة، وبعض الفرص من قبل الأهلاوية طوال الـ90 دقيقة.

هذا وقد شهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة إصابة خطيرة للاعب الأهلي بنغازي إبراهيم بودبوس، بعد اصطدام رأسا لرأس مع زميله الشامخ العبيدي مما تسبب في فقدان وعي الأول للحظات.

وعلى الرغم من انتصار الوفاق فإنه بجانب الأهلي غادرا المسابقة بعد تحقيق إنيمبا النيجيري الفوز، على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي بهدف دون رد جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار يتأهل أورلاندو متصدرا بتسع نقاط وبنفس الرصيد في المركز الثاني تأهل إنيمبا، وحل وفاق سطيف ثالثا برصيد ثماني نقاط والأهلي بنغازي رابعا برصيد سبع نقاط.

يذكر أن الأهلي بنغازي خلال دور المجموعات حقق الفوز على وفاق سطيف وإنيمبا، وتعادل مع أورلاندو وخسر من أورلاندو والوفاق وإنيمبا، في مجموعة اعتبرت الأصعب كون كل الفرق المنافسة لممثل ليبيا سبق لها الفوز بألقاب البطولة.

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