اتحاد الكرة يحدد موعد قمة النصر والأهلي بنغازي في الدوري الممتاز

جانب من تدريبات فريق النصر. (المركز الإعلامي)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد قمة الأهلي بنغازي والنصر في القاء المؤجل بينهما من الأسبوع الثالث للمجموعة الأولى بالدوري الممتاز.

وأعلنت اللجنة أن المباراة ستقام في السابع من مايو المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي، في تمام العاشرة والنصف تحت الأضواء الكاشفة بتوقيت طرابلس.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 19 نقطة، من سبع مباريات خاضها، فيما يحتل الأهلي بنغازي المركز الخامس، برصيد تسع نقاط، بعد أن خاض ثلاث مباريات، وله أربع مباريات مؤجلة؛ بسبب المشاركة بالكونفدرالية الأفريقية.