رئيس اتحاد كرة القدم يناقش مع إنفانتينو آفاق التعاون المشترك

رئيس اتحاد كرة القدم الشلماني مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو. (صفحة اتحاد كرة القدم عبر فيسبوك)

عقد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بحضور الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصويعي، وهاشم محمد سعد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك على هامش المشاركة في قرعة كأس العرب FIFA، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون مع الاتحاد الدولي "وتطوير كرة القدم الليبية"، كما تم دعوة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيس الاتحاد الدولي قد أكد دعمه لاتحاد الكرة المنتخب.