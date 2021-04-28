الاتحاد المصراتي يعزز موقعه بالفوز على الخمس.. وسلبية الوحدة والأولمبي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 28 أبريل 2021, 03:45 مساء
مباراة الاتحاد المصراتي أمام الخمس (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

جرت أمس الثلاثاء مباراتان ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ففي ملعب طرابلس وعلى الأضواء الكاشفة انتهت مباراة الخمس والاتحاد المصراتي بفوز الأخير بهدف دون رد.

المباراة كانت مثيرة بين الفريقين ساد فيها التعادل حتى الدقيقة 78، حتى استطاع لاعب الاتحاد المصراتي المحترف الكاميروني كرسيت تسجيل هدف المباراة الوحيد.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد المصراتي رصيده إلى 13 نقطة والخمس بقي بنفس رصيده السابق 11 نقطة.

في ملعب زوارة التقى فريق الأولمبي مع فريق الوحدة وكانت نتيجة المباراة التعادل السلبي قبل انقطاع الكهرباء في الدقيقة 83، ومن ثم توقفت المباراة.

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