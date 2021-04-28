محاضرة حول تاريخ حراسة المرمى في ليبيا

المحاضر زين العابدين بركان (بوابة الوسط)

احتفل بقاعة الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازى، أمس الثلاثاء، بتكريم نخبة من أبرز حراس المرمى المتميزين الذين مثلوا مختلف الأندية والأجيال.

جاء ذلك على هامش المحاضرة التي ألقاها الإعلامي والموثق الرياضي زين العابدين بركان حول تاريخ حراس المرمى في ليبيا، حيث سرد المحاضر واستعرض بالصور المصاحبة مسيرة ومراحل ومحطات مهمة من تاريخ حراسة المرمى منذ مرحلتها الأولى.

واستعاد ذكريات الزمن الكروي الجميل، حيث شهد تاريخ الكرة الليبية مرور العديد من الأسماء الكبيرة في حراسة المرمى، التي ساهمت في تحقيق الانتصارات والوصول بالفرق والمنتخبات لمراحل وأدوار متقدمة، كما تحدث عن التألق اللافت لحراس المرمى عبر التاريخ ودور حراس المرمى في كتابة تاريخ المنتخبات على كافة الأجيال.

أيضا تحدث بركان عن بروز الجيل الأول من الرواد الذين تألقوا وعرفوا الاحتراف مبكرا بملاعب مختلفة ومنهم من مثل منتخبات عربية وحصدوا جوائز وألقاب شخصية وسجلوا أرقاما قياسية وكانوا بحق يمثلون نصف قوة الفريق بعدما فتحوا أبواب التألق أمام باقى الأجيال.

كما تناول بركان في محاضرته حراس المرمى الذين تعاقبوا على حمل شارة قيادة المنتخب الليبي والمدربين الذين تولوا تدريب المنتخبات من حراس المرمى، وممن أشرفوا على تدريب حراس مرمى المنتخبات وحراس المرمى الأجانب في الدوري الليبي، والحراس الذين توجوا بالبطولات المحلية.

وفي ختام المحاضرة جرت احتفالية تم خلالها تكريم عشرة حراس مرمى مثلوا أجيالا مختلفة، وهم حراس المرمى العمالقة علي أبوعود وخميس العبيدي والفيتوري رجب ومحمد الخراز ومفتاح الهوني وشريف العقوري ومحمد زوبي ورمزي الكوافي وفتحي أبوحلفاية ورمضان الشبلي.

تكريم حراس المرمى القدامى (بوابة الوسط)