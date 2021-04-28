محاضرة حول تاريخ حراسة المرمى في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 03:38 مساء
المحاضر زين العابدين بركان (بوابة الوسط)

احتفل بقاعة الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازى، أمس الثلاثاء، بتكريم نخبة من أبرز حراس المرمى المتميزين الذين مثلوا مختلف الأندية والأجيال.

جاء ذلك على هامش المحاضرة التي ألقاها الإعلامي والموثق الرياضي زين العابدين بركان حول تاريخ حراس المرمى في ليبيا، حيث سرد المحاضر واستعرض بالصور المصاحبة مسيرة ومراحل ومحطات مهمة من تاريخ حراسة المرمى منذ مرحلتها الأولى.

واستعاد ذكريات الزمن الكروي الجميل، حيث شهد تاريخ الكرة الليبية مرور العديد من الأسماء الكبيرة في حراسة المرمى، التي ساهمت في تحقيق الانتصارات والوصول بالفرق والمنتخبات لمراحل وأدوار متقدمة، كما تحدث عن التألق اللافت لحراس المرمى عبر التاريخ ودور حراس المرمى في كتابة تاريخ المنتخبات على كافة الأجيال.

أيضا تحدث بركان عن بروز الجيل الأول من الرواد الذين تألقوا وعرفوا الاحتراف مبكرا بملاعب مختلفة ومنهم من مثل منتخبات عربية وحصدوا جوائز وألقاب شخصية وسجلوا أرقاما قياسية وكانوا بحق يمثلون نصف قوة الفريق بعدما فتحوا أبواب التألق أمام باقى الأجيال.

كما تناول بركان في محاضرته حراس المرمى الذين تعاقبوا على حمل شارة قيادة المنتخب الليبي والمدربين الذين تولوا تدريب المنتخبات من حراس المرمى، وممن أشرفوا على تدريب حراس مرمى المنتخبات وحراس المرمى الأجانب في الدوري الليبي، والحراس الذين توجوا بالبطولات المحلية.

وفي ختام المحاضرة جرت احتفالية تم خلالها تكريم عشرة حراس مرمى مثلوا أجيالا مختلفة، وهم حراس المرمى العمالقة علي أبوعود وخميس العبيدي والفيتوري رجب ومحمد الخراز ومفتاح الهوني وشريف العقوري ومحمد زوبي ورمزي الكوافي وفتحي أبوحلفاية ورمضان الشبلي.

تكريم حراس المرمى القدامى (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - حكومة الدبيبة و«سم الخياط»
كاريكاتير
دباير (الحلقة 1)
فيديو
لمسة وفاء - محمد الهبري (الحلقة 15)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 15)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 15)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 15 - الأخيرة)
فيديو
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
الاستحواذ وقهوة كرويف سلاحا غوارديولا ضد باريس سان جيرمان.. الأربعاء
رياضة عالمية
عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)
رياضة محلية
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
إعدام 17 طن حشيش في النيجر قبل وصولها إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحواذ وقهوة كرويف سلاحا غوارديولا ضد باريس سان جيرمان.. الأربعاء