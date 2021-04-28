الأهلي بنغازي يواجه وفاق سطيف في «الكونفدرالية» بعد رحلة خاصة إلى الجزائر

بعثة الأهلي بنغازي تصل الجزائر (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

يحل فريق الكرة الأول بنادي «الأهلي بنغازي» ضيفا على منافسه «وفاق سطيف» الجزائري، اليوم الأربعاء، بعد أن وصلت بعثة الفريق إلى الجزائر على متن طائرة خاصة مباشرة من بنغازي إلى الجزائر.

يأتي هذا لخوض مباريات الجولة السادسة والأخيرة في منافسات المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حيث «الأهلي بنغازي» في حاجة إلى الفوز على «وفاق سطيف» لضمان التأهل إلى الدور الثاني، بحسب ما ذكرته صفحة الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

سبق ودخلت إدارة نادي «الأهلي بنغازي» في أزمة قبل السفر؛ بعد أن تعطلت رحلة الطيران من قبل الخطوط الليبية بطرابلس لرفضها تسيير رحلة خاصة تقل النادي «الأهلي» إلى الجزائر، التي كان من المقرر لها أن تكون الإثنين الماضي.

بعثة الأهلي بنغازي تصل الجزائر (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

بعثة الأهلي بنغازي تصل الجزائر (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)