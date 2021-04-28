تألق الليبي فطيس في «أفريقية الشطرنج»

عمر فطيس (أرشيفية : الإنترنت)

جرت، أمس الثلاثاء، عبر الإنترنت، مباريات الجولتين الثانية والثالثة لبطولة أفريقيا للشطرنج، حيث شهدت منافسات المنطقة الرابعة مشاركة ثلاثة لاعبين من ليبيا.

جاءت نتائج اللاعبين الليبيين لتشهد تألق الموهبة عمر فطيس 12 عاما، وحقق الفوز في الجولتين على متلو تصنيف 900، وعلى هاشم زياني تصنيف 1500، وصار بنقطتين من ثلاث جولات.

أيضا فازت سليمة عبدالسلام بانسحاب منافستها الجزائرية أمينة مزيود تصنيف 1979، وخسرت أمام المصرية مني خالد تصنيف 2139، وفي رصيدها نقطة واحدة من ثلاث جولات.

وتعادل هاشم النعمي مع التونسي أمير الزعايبي تصنيف 2321، وخسر أمام الموريتاني محمد إبراهيم تصنيف 1967، وفي رصيده نقطة ونصف من ثلاث جولات.