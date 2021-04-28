تألق الليبي فطيس في «أفريقية الشطرنج»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 28 أبريل 2021, 01:58 مساء
عمر فطيس (أرشيفية : الإنترنت)

جرت، أمس الثلاثاء، عبر الإنترنت، مباريات الجولتين الثانية والثالثة لبطولة أفريقيا للشطرنج، حيث شهدت منافسات المنطقة الرابعة مشاركة ثلاثة لاعبين من ليبيا.

جاءت نتائج اللاعبين الليبيين لتشهد تألق الموهبة عمر فطيس 12 عاما، وحقق الفوز في الجولتين على متلو تصنيف 900، وعلى هاشم زياني تصنيف 1500، وصار بنقطتين من ثلاث جولات.

أيضا فازت سليمة عبدالسلام بانسحاب منافستها الجزائرية أمينة مزيود تصنيف 1979، وخسرت أمام المصرية مني خالد تصنيف 2139، وفي رصيدها نقطة واحدة من ثلاث جولات.

وتعادل هاشم النعمي مع التونسي أمير الزعايبي تصنيف 2321، وخسر أمام الموريتاني محمد إبراهيم تصنيف 1967، وفي رصيده نقطة ونصف من ثلاث جولات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمسة وفاء - محمد الهبري (الحلقة 15)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 15)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 15)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 15 - الأخيرة)
فيديو
تألق الليبي فطيس في «أفريقية الشطرنج»
رياضة محلية
«بايونتيك» «واثقة» من فاعلية لقاحها ضد النسخة الهندية من «كورونا»
دولى
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
تنتظرها مجموعة نارية.. ليبيا تواجه السودان في الدور التمهيدي لكأس العرب
رياضة محلية
المنفي يعلن تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي
ليبيا
عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)
رياضة محلية
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق