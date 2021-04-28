طرابلس يلتقي اسبيعة.. وصرمان مع العامرية في نصف نهائي «قدامى الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 28 أبريل 2021, 01:44 مساء
بطولة عياد المصراتي لقدامى الكرة الطائرة (فيسبوك)

اختتمت بصالة نادي الترسانة بطرابلس المرحلة الأولى من بطولة عياد المصراتي لقدامى الكرة الطائرة، وفي الدور نصف النهائي تأهل طرابلس أول المجموعة الأولى ليلتقي اسبيعة ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي صرمان أول المجموعة الثانية مع العامرية ثاني المجموعة الأولى.

اللجنة المنظمة للبطولة اتخذت قرارا بخصوص الطعن المقدم من فريق العامرية فى مباراته أمام الزاوية، وجاء فيه «بالإشارة إلى الطعن المقدم من فريق العامرية في مباراته مع فريق الزاوية، بخصوص مشاركة لاعبين مقيدين بالمسابقات الرياضية للموسم الرياضي 2020/2021، ومن بينهم اللاعب أحمد العلوي الذي يحمل الغلالة رقم 14».

وأضاف: «بناء على لوائح وشروط البطولة، وبخصوص عدم إشراك أى لاعب مقيد بالمسابقات الرياضية، تقرر قبول الطعن شكلا وموضوعا، ويعتبر فريق الزاوية خاسرا للمباراة بنتيجة 0/2».

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