تنتظرها مجموعة نارية.. ليبيا تواجه السودان في الدور التمهيدي لكأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 09:34 مساء
جانب من قرعة كأس العرب, 27 أبريل 2021. (الاتحاد العربي لكرة القدم)

أسفرت قرعة كأس العرب 2021، عن تواجد المنتخب الوطني الليبي، في المجموعة الرابعة، في حال تأهله للنهائيات وفوزه أمام السودان.

وضمت المجموعة الرابعة الجزائر بطل كأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة، ومصر، بجانب الفائز من لبنان وجيبوتي بالتصفيات التأهيلية للنهائيات، مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان اللذين سيلتقيان بالتصفيات أيضًا.

يذكر أن المنتخب المصري يعد منافسًا للمنتخب الوطني الليبي في تصفيات كأس العالم 2022، وأصبح بذلك من المحتمل تواجده مع «فرسان المتوسط» في كأس العرب 2021، في حال صعود المنتخب الوطني للنهائيات والفوز على السودان.

وجاءت مجموعات البطولة التي تقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من عمان والصومال - الفائز من البحرين والكويت.

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سورية - الفائز من موريتانيا واليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من الأردن وجنوب السودان - الفائز من فلسطين وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من لبنان وجيبوتي - الفائز من ليبيا والسودان.

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