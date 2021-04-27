عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)

جماهير الاتحاد والأهلي طرابلس أمام الشاشات (إنترنت)

تحولت أنظار عشاق كرة القدم الليبية، الإثنين، صوب ملعب طرابلس الدولي، لمتابعة القمة 123 بين القطبين الكبيرين، «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

حمل الديربي المنتظر مفاجأة صادمة داخل المستطيل الأخضر، حيث جاء الأداء باهتا، والنتيجة مخيبة للآمال، ليخرج «الكلاسيكو» متواضعا، بما لا يتناسب مع حجم الغياب الطويل الذي عاشته الجماهير الرياضية، والكروية تحديدا عن تلك النوعية من الكرنفالات، بسبب حظر اللعب في ليبيا تارة، قبل فكه، وجائحة «كوورنا» تارة أخرى.

مشجعو الفريقين كانوا في الموعد، وكشفوا ثقافة حضارية بالتفافهم بجوار بعضهم البعض أمام الشاشات العملاقة في الميادين أبرزها ميدان الشهداء لمتابعة الحدث في سهرة رمضانية كروية، فكان جمهور الناديين هو نجم الديربي الحقيقي، بعد أن خطفت صورهم ولقطاتهم المتنوعة أنظار الجميع، ليسحبوا البساط من تحت أقدام لاعبي الفريقين.

مباراة ديربي العاصمة انتهت بالتعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح «الأهلي طرابلس» برصيد 16 نقطة في الترتيب الأول، يشاركه «الاتحاد» بنفس الرصيد في الترتيب الثاني، ولكن بفارق الأهداف لصالح «الأهلي طرابلس».

خرج تحكيم المباراة بشكل مشرف، عبر طاقم التحكيم الوطني بقيادة الحكم عبد الله الفضيل، الذي أجاد وقاد القمة إلى بر الأمان وساعد على نجاح لاعبي الفريقين في إظهار الروح الرياضية، دون أن تخلو المباراة من إظهار البطاقة الحمراء في آخر دقيقة من زمن المباراة للاعب فريق «الاتحاد» اجبوده.

وتزينت شوارع مدينة طرابلس وعدة مدن ليبية بأعلام وشعارات ديربي العاصمة، بالإضافة إلى مقرات ناديي الأهلي طرابلس والاتحاد، التي شهدت حضورا كبيرا من جمهور النادين، بهدف تقديم لوحات جملية وألعاب نارية وسط أصوات صاخبة محتفلة بقوة الديربي، الذي جمع قطبي كرة القدم الليبية، الأهلي طرابلس والاتحاد، بملعب طرابلس، وسط إجراءات صارمة فرضت حتى على الإعلاميين عدم دخول الملعب.

الزينة شملت الأحياء الشعبية والسيارات، ولا حديث في الشارع والمقاهي، إلا على مباراة الديربي، فقد تزينت كلها بالأعلام وأغاني مشجعي الفريقين، فبخلاف أهمية الحدث على الصعيد الكروي، كانت جماهير كرة القدم الليبية متعطشة لمثل هذه النوعية من الكرنفالات الحيوية التي تمتاز بها الساحرة المستديرة دوماـ سواء داخل المدرجات في الملاعب، أو حتى خارجه كما فعل جمهور الناديين بالتغلب على قيود جائحة «كورونا» وسط ضوابط.

جماهير الاتحاد والأهلي طرابلس أمام الشاشات (إنترنت)

جماهير الاتحاد والأهلي طرابلس أمام الشاشات (إنترنت)

جماهير الاتحاد والأهلي طرابلس أمام الشاشات (إنترنت)

جماهير الاتحاد والأهلي طرابلس أمام الشاشات (إنترنت)

جانب من الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جانب من الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جانب من الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جانب من الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جانب من الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جانب من الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جانب من الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جانب من الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)