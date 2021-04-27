التعادل السلبي ينهي قمة الاتحاد والأهلي طرابلس

فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

فرض التعادل السلبي، القمة التي جمعت فريقي الاتحاد أمام نظيره الأهلي طرابلس، على ملعب طرابلس الدولي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

القمة 123 بين الفريقين جاءت سلبية، في ظل الفشل في هز الشباك بعد أداء ضعيف لم يرقى إلى مستوى التطلعات، وجاءت بأداء غلب عليه اقتناع الفريقين بأن التعادل هو الخيار الأمثل.

وكانت أجواء الشارع هي أجمل وأفضل من عرض الفريقين داخل أرضية الملعب، حيث تزينت شوارع مدينة طرابلس وعدة مدن ليبية بأعلام وشعارات ديربي العاصمة بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد.

وبهذا التعادل، عزز الأهلي طرابلس صدارته على صعيد فرق المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، والذى يتساوى معه بنفس عدد النقاط.