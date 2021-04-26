الأخضر يعتذر عن أحداث مواجهة الهلال في الدوري

مباراة الأخضر والهلال في الدوري الليبي (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

قدم نادي الأخضر، اليوم الإثنين اعتذاره عن الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمس أمام الهلال، الذي خسرها بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ8 من الدوري الليبي.

وكانت المباراة توقفت بسبب الشغب عقب تسجيل الهلال هدفه الثالث في الدقيقة 70، ولم تستأنف، وأصدرت إدارة الأخضر بيانا أكدت فيه انحيازها "لشيم الكبار"، وقدمت اعتذارها.

وأكد النادي أن التجاوزات التي وقعت تحدث عادة في كل الدوريات العربية والعالمية ويحدث ما هو أشد في دورينا المحلي، بحسب البيان.

وجاء في البيان: «على الرغم من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على سير المباراة وتسببت في الشحن الزائد، وإن كنا نظن أن هذه الأخطاء المؤثرة، غير مقصودة».

وشدد الأخضر على حرص مسؤوليه وطاقمه الفني والإداري ولاعبيه وجمهوره ومسؤولي الأمن على سلامة الطاقم التحكيمي للمباراة وأسرة نادي الهلال وأداء واجبنا نحوهم.

واختتم البيان: «ننتهز هذه الفرصة لنقدم الاعتذار للوسط الرياضي كافة، والطاقم التحكيمي ونادي الهلال، ونسعى للمضي قدما في مسيرتنا الحافلة بالأخلاق وحسن الضيافة».