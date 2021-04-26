الأخضر يعتذر عن أحداث مواجهة الهلال في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 11:46 مساء
مباراة الأخضر والهلال في الدوري الليبي (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

قدم نادي الأخضر، اليوم الإثنين اعتذاره عن الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمس أمام الهلال، الذي خسرها بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ8 من الدوري الليبي.

وكانت المباراة توقفت بسبب الشغب عقب تسجيل الهلال هدفه الثالث في الدقيقة 70، ولم تستأنف، وأصدرت إدارة الأخضر بيانا أكدت فيه انحيازها "لشيم الكبار"، وقدمت اعتذارها.

وأكد النادي أن التجاوزات التي وقعت تحدث عادة في كل الدوريات العربية والعالمية ويحدث ما هو أشد في دورينا المحلي، بحسب البيان. 

وجاء في البيان: «على الرغم من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على سير المباراة وتسببت في الشحن الزائد، وإن كنا نظن أن هذه الأخطاء المؤثرة، غير مقصودة».

وشدد الأخضر على حرص مسؤوليه وطاقمه الفني والإداري ولاعبيه وجمهوره ومسؤولي الأمن على سلامة الطاقم التحكيمي للمباراة وأسرة نادي الهلال وأداء واجبنا نحوهم.

واختتم البيان: «ننتهز هذه الفرصة لنقدم الاعتذار للوسط الرياضي كافة، والطاقم التحكيمي ونادي الهلال، ونسعى للمضي قدما في مسيرتنا الحافلة بالأخلاق وحسن الضيافة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في الهند «أكثر من مؤلم»
دولى
ناس اليوم (الحلقة 13)
فيديو
بيرلو يجلب لابنه تهديدات بالقتل بسبب يوفنتوس
رياضة عالمية
أطفال أبطال (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - يونس راشد (الحلقة 13)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 13)
فيديو
الهلال يلحق بالأخضر أول هزيمة في مباراة متوقفة تنتظر قرار اتحاد الكرة الليبي.. ...
رياضة محلية
الغربال (الحلقة 13)
فيديو
الأهلي بنغازي يشكو للحكومة الليبية
رياضة محلية
من أندريا بيلوتي الذي يثير اهتمام الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني؟
رياضة عالمية
حمودة: رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تقرر تأجيل موعد الاجتماع اليوم ...
ليبيا
سلامة ووليامز يطالبان المجتمع الدولي بـ«إشارة حازمة» للجهات الفاعلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه المادة قد تقلل من خطر الإصابة بـ«كورونا»