طرابلس تتزين بديربي العاصمة

مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

تزينت شوارع مدينة طرابلس وعدة مدن ليبية بأعلام وشعارات ديربي العاصمة، التي سيجمع هذا الليلة الأهلي طرابلس والاتحاد.

وبالإضافة إلى مقرات ناديي الأهلي طرابلس والاتحاد، التي شهدت حضورا كبيرا من جمهور النادين، وتقديم لوحات جملية وألعاب نارية وسط أصوات صاخبة محتفلة بقوة الديربي، ولذي سيجمع قطبي كرة القدم الليبية، الأهلي طرابلس والاتحاد الساعة 11 الليلة، بملعب طرابلس وسط إجراءات صارمة فرضت حتى على الإعلاميين عدم دخول الملعب.

الزينة شملت الأحياء الشعبية والسيارات، ولا حديث في الشارع والمقاهي إلا على مباراة الديربي الليلة، فقد تزينت كلها بالأعلام وأغاني مشجعي الفريقين.

المباراة سيقودها طاقم تحكيم وطني بقياد عبد الله الفضيل، حيث يدخل الأهلي طرابلس هذه المباراة وهو في صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة والاتحاد رصيده أيضاً 15 نقطة، في الترتيب الثاني بفارق الأهداف فقط.

وديربي العاصمة اليوم سيفك الشراكة على صدارة المجموعة الأولى في حال فوز أحد الفريقين، أو التعادل الذي سيبقي هذه الوضعية.