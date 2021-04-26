طرابلس تتزين بديربي العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 26 أبريل 2021, 09:23 مساء
مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

تزينت شوارع مدينة طرابلس وعدة مدن ليبية بأعلام وشعارات ديربي العاصمة، التي سيجمع هذا الليلة الأهلي طرابلس والاتحاد.

وبالإضافة إلى مقرات ناديي الأهلي طرابلس والاتحاد، التي شهدت حضورا كبيرا من جمهور النادين، وتقديم لوحات جملية وألعاب نارية وسط أصوات صاخبة محتفلة بقوة الديربي، ولذي سيجمع قطبي كرة القدم الليبية، الأهلي طرابلس والاتحاد الساعة 11 الليلة، بملعب طرابلس وسط إجراءات صارمة فرضت حتى على الإعلاميين عدم دخول الملعب.

الزينة شملت الأحياء الشعبية والسيارات، ولا حديث في الشارع والمقاهي إلا على مباراة الديربي الليلة، فقد تزينت كلها بالأعلام وأغاني مشجعي الفريقين.

المباراة سيقودها طاقم تحكيم وطني بقياد عبد الله الفضيل، حيث يدخل الأهلي طرابلس هذه المباراة وهو في صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة والاتحاد رصيده أيضاً 15 نقطة، في الترتيب الثاني بفارق الأهداف فقط.

وديربي العاصمة اليوم سيفك الشراكة على صدارة المجموعة الأولى في حال فوز أحد الفريقين، أو التعادل الذي سيبقي هذه الوضعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في الهند «أكثر من مؤلم»
دولى
ناس اليوم (الحلقة 13)
فيديو
بيرلو يجلب لابنه تهديدات بالقتل بسبب يوفنتوس
رياضة عالمية
أطفال أبطال (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - يونس راشد (الحلقة 13)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 13)
فيديو
الهلال يلحق بالأخضر أول هزيمة في مباراة متوقفة تنتظر قرار اتحاد الكرة الليبي.. ...
رياضة محلية
الغربال (الحلقة 13)
فيديو
الأهلي بنغازي يشكو للحكومة الليبية
رياضة محلية
من أندريا بيلوتي الذي يثير اهتمام الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني؟
رياضة عالمية
حمودة: رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تقرر تأجيل موعد الاجتماع اليوم ...
ليبيا
سلامة ووليامز يطالبان المجتمع الدولي بـ«إشارة حازمة» للجهات الفاعلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه المادة قد تقلل من خطر الإصابة بـ«كورونا»