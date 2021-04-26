المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» يكلف منسقي المناطق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 26 أبريل 2021, 06:21 مساء
محمد بيت المال. (أرشيفية : إنترنت)

أصدر رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بيت المال، القرار رقم 9 بشأن تكليف منسقي المناطق للاتحاد الليبي.

وجاء في القرار تكليف كل من عمر حمد عامر، منسقا عن المنطقة الشرقية، وعادل حمد بو ليفة منسقا عن المنطقة الوسطى، ومحمدعبدالله الغاتي منسقا عن المنطقة الجنوبية وأشرف عيسى الجالي منسقا عن منطقة الجبل الغربي.

وحدد القرار مهام وصلاحيات منسقي المناطق، ومن بينها تنفيذ البرامج العامة التي يضعها المكتب التنفيذي وإدارة وتنظيم شؤون اللعبة بالمنطقة والإشراف على تنظيم المسابقات، وفتح سجلات للأندية بالمناطق وتحصيل رسوم الاشتراك، والإشراف على مدربي الفرق.

يذكر أن الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» يرتب أوضاعه من خلال تكوين واعتماد اللجان العاملة للاتحاد، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بالمدربين وتشكيل اللجنة العامة للحكام وتشكيل اللجنة العامة للعلاقات الدولية.

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