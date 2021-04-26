مصرع يوسف تنتوش وزوجته وابنته في حادث سير أليم

يوسف محمد تنتوش (فيسبوك)

لقي المدرب يوسف محمد تنتوش مصرعه إثر حادث سير أليم هو وزوجته وابنته أمس الأحد.

يوسف تنتوش من مواليد 1945 تخرج في معهد المعلمين بطرابلس، شعبة التربية البدنية، العام 1967 ثم أكمل دراسته إلى أن تحصل على بكالوريس في التربية البدنية من جامعة طرابلس.

بدأ حياته لاعبا لكرة السلة بنادي جنزور العام 1966 قبل أن يتحول إلى فريق كرة القدم، كما تعلق برياضة ألعاب القوى ودخل مجال التحكيم والإدارة، وتولى رئاسة الاتحاد الفرعي لألعاب القوى بطرابلس من 1973 إلى 1975.

في العام 1975 التحق بدورة مدربي كرة اليد، وبعد اجتياز الدورة درب فريق الظهرة، وتولى رئاسة الاتحاد الليبي لألعاب القوى من 1979 إلى 1981، وترأس عدة وفود وحضر عدة اجتماعات دولية بالخارج.

ترأس منظمة المرصد الرياضي للشفافية وتقلد عدة مناصب ومهام كان خلالها معطاءً ونزيها.