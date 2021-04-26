السويحلي يواجه الأولمبي التونسي على برونزية الطائرة الأفريقية

جرت، أمس الأحد، بتونس مباراتا الدور النصف نهائي لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة على صعيد الرجال، وانتهيتا بفوز الترجي التونسي على الأولمبي القليبي التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، وكانت نتائجها (25/13، 25 /21، 25/ 20).
وفي المباراة الثانية فقد ممثل الطائرة الليبية السويحلي مباراته أمام الزمالك المصري بنتيجة (0/3)، وكانت نتائجها (25/ 19، 25/ 18، 25/ 23).
وتختتم غدا الثلاثاء البطولة بمباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالبرونزية وتجمع السويحلي الليبي مع الأولمبي القليبي التونسي، وتعقبها مباراة التتويج بكأس البطولة والتى تجمع الترجي التونسي والزمالك المصري.