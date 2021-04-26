الهلال يلحق بالأخضر أول هزيمة في مباراة متوقفة تنتظر قرار اتحاد الكرة الليبي.. والنصر يهزم دارنس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 26 أبريل 2021, 03:20 مساء
مباراة الأخضر والهلال في الدوري الليبي (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

في مباراة توقفت في الدقيقة 72 من زمنها الرسمي، والتي جمعت الأخضر وضيفه فريق الهلال على أرضية ملعب شيخ الشهداء، وجاء التوقف؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الملعب، في مباراة شهدت العديد من التوقفات، وشهدت تسجيل ثلاثة أهداف لفريق الهلال على مضيفه فريق الأخضر.

المباراة جاءت ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى، وجاءت أهداف الهلال عن طريق فيصل البدري في الدقيقة 31، ومصطفي التاجوري في الدقيقة 36، وأنس المصراتي في الدقيقة 70، وبعدها بدقيقتين توقفت المباراة ولم تستكمل.

هذه هي أول خسارة لفريق الأخضر على ملعبه، وفي الدوري؛ حيث يتصدر المجموعة الأولى بـ18 نقطة، وتنقصه مباراة أمام الأهلي بنغازي.

فريق الهلال عزز موقعه ووصل إلى النقطة 17، وفي انتظار قرار لجنة المسابقات بخصوص أحداث المباراة.

وفي ملعب شهداء بنينا اقيمت مباراة النصر وضيفه دارنس، والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد، وشهدت المباراة أيضا توقف؛ بسبب كثرة الاحتجاج، لكنها انتهت بفوز فريق النصر بهدف دون مقابل سجله من ركلة جزاء مهند أبوعجيلة، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد فريق دارنس برصيد أربع نقاط.

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