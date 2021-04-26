عمومية القوس والسهم تجدد الثقة في كريم فرحات رئيسا للاتحاد

منافسات في القوس والسهم (أرشيفية : الإنترنت)

جددت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للقوس والسهم ثقتها في رئيس الاتحاد كريم نصرالدين فرحات كرئيس خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال الجلسة الانتخابية التي عقدتها الجمعية العمومية بصالة ميدان الفروسية بأبى ستة بطرابلس، أمس الأحد.

ووافقت الجمعية العمومية على القائمة الوحيدة المتقدمة للانتخابات والتى يترأسها كريم فرحات ونائبه بشير علي البكوش والأمين العام صبري شنيبة وأمين الصندوق مجدي عبدالله أبورقبة وعضوية كل من ماجدة الطاهر طوبة وزايد مصطفى الفتي وأحمد محمد المجريسي ورضا الهاشمي وهيثم مصطفى النكاع.

أشرف على الانتخاب لجنة برئاسة محمد امحمد شنيبة وعضوية محمد صالح الديب وأحمد أبوعجيلة العمامي وراقبها مندوبا عن اللجنة الأولمبية حسين أبوعرقوب وراقبها عبر زووم الأمين العام للاتحاد الأفريقي للقوس والسهم أحمد قري.

يشار إلى أن الانتخابات كانت بحضور أندية الأهلي طرابلس والريف وسيدي سليم والاتحاد العسكري وناصر والمشعل.