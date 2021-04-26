3 ليبيين في أفريقية الشطرنج المؤهلة لكأس العالم

أحد أبطال الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم الإثنين، تصفيات البطولة الأفريقية الفردية للشطرنج عبر الإنترنت، والمؤهلة لكأس العالم، بمشاركة 130 لاعبا، من بينهم ثلاثة لاعبين من ليبيا، وهم: هاشم النعمي وعمرو فطيس وخديجة عبدالسلام.

وزع المشاركون على خمس مناطق، وليبيا ضمن المنطقة الأفريقية الرابعة، والبطوله من تسع جولات وتتواصل لخمسة أيام.

وفي سياق متصل يشارك الحكم الوطني محمد السوري الحراري بداية من اليوم في الدورة التدريبية لحكام الشطرنج التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج عبر الإنترنت أيضا، بمشاركة 210 حكام من مختلف دول العالم، موزعين على سبع مجموعات، كل مجموعة 30 حكما، وتتواصل الدورة لمدة أربعة أيام بواقع ساعتين كل يوم.