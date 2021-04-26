الأهلي بنغازي يشكو للحكومة الليبية

جماهير الأهلي بنغازي في المدرجات (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

دخلت إدارة نادي الأهلي بنغازي في أزمة جديدة؛ حيث أصدرت بيانا قصيرا عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، قالت فيه: «يستنكر النادي الأهلي ما قامت به إدارة الخطوط الليبية بطرابلس برفضها تسيير رحلة خاصة تقل النادي الأهلي إلى الجزائر، والتي كان من المقرر لها أن تكون اليوم الإثنين».

وأضاف المنشور: «بعد أن تم الاتفاق مع الشركة فى مدينة بنغازي على مواعيد الرحلة، ومع العلم بأن القيمة المطلوبة لتسيير الرحلة كانت ستدفع بالكامل من حساب النادي، لكن تفاجأنا بقرار إلغاء الرحلة من مدينة طرابلس؛ ما تسبب في إرباك لممثل ليبيا الوحيد قاريا، ووضع النادي في موقف حرج نتيجة للمركزية والتهميش، وعليه؛ يطالب النادي الأهلي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتحمل مسؤولياته والتدخل لإيقاف هذا العبث، ومناشدة الجهات المختصة بالوقوف مع النادي الأهلي في هذه الأوقات الصعبة».

سبق ودخلت إدارة نادي الأهلي بنغازي في أزمة أخرى، الأربعاء الماضي، عندما نفذت تهديدها بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر الأخير تأجيل مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بنغازي التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء، أمام فريق أنيمبا النيجيري على ملعب بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية إلى الخميس، قبل أن يفوز الأهلي بنغازي بهدف دون رد، وينعش آماله في المنافسة باحتلال المركز الثاني برصيد سبع نقاط خلف أورلاندو بيراتس المتصدر برصيد تسع نقاط.

جاء القرار بسبب عدم مقدرة فريق أنيمبا النيجيري على الحصول على طيران خاص ينقله إلى ليبيا، الأمر الذي وقف حائلًا أمام وصوله في موعد المباراة التي كان مقررًا لها في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

وأعلن نادي الأهلي بنغازي غضبه من القرار، مؤكدا احتجاجه على التأجيل؛ بسبب ارتباطه في الدوري المحلي وموعد سفره إلى الجزائر لخوض الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الكونفدرالية؛ حيث يتوقف على نتيجة الجولتين موقف صعود الأهلي بنغازي وتأهله من عدمه.

كما سبق وكشفت إدارة نادي الأهلي بنغازي عن سلبية مسحات لاعبيه ومساعد المدرب، بعد أن كانوا مصابين في جنوب أفريقيا، قبيل مواجهة فريق أورلاندو بيراتس، والخسارة فيما بعد منه بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في كأس «الكونفدرالية».

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وكشف الأهلي بنغازي عن إصابة خمسة لاعبين بفيروس «كورونا» في فريق «الأهلي بنغازي»، وهم: محمد العكشي وطاهر بن عامر وأحمد التايب، بالإضافة إلى المساعد التونسي أنيس الربيعي، والمعد البدني الصربي، لكن شكوكا جديدة لاحت في الأفق؛ حيث أجريت بمصر المسحات الخاصة بفيروس «كورونا» للاعبين المصابين والطاقم الفني؛ لتظهر جميع العينات سالبة، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» للنادي الأهلي بنغازي.

الصفحة قالت: «النادي الأهلي يستغرب تغيير جميع المصابين من الحالة الموجبة إلى السالبة في ظرف يومين أي 48 ساعة فقط، الأمر الذي يدعو إلى الريبة والشكوك؛ وسيتقدم النادي بشكوى مستعجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق بشأن الوقائع المصاحبة لمباراة أورلاندو بيراتس ضمن الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية».

وسافر الأهلي بنغازي إلى جنوب أفريقيا منقوصا من تسعة رياضيين؛ حيث غاب اللاعبان عبدالله العرفي بودبوس للإصابة وكل من جمعة العبار وإبراهيم المنتصر وعبدالله الشعافي ومحمد التاورغي لأسباب فنية، كما غاب معاذ الشيخي؛ بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، أما بخصوص المحترف الإيفواري إبراهيم واتارا فلم يتم تسجيله.

منشور الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)