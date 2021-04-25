الورفلي يتصدر مشهد الشغب في الرجاء البيضاوي المغربي واتجاه للتحقيق معه

الليبي سند الورفلي مدافع الرجاء البيضاوي المغربي (أرشيفية : الإنترنت)

تصدر المدافع الدولي الليبي سند الورفلي مشهد الخلافات في فريقه «الرجاء البيضاوي» المغربي، وانضم لزميله زكرياء الهبطي ليشكلا مشهد سوء الانضباط في النادي، حيث تلقى مجلس إدارة النادي البيضاوي، تقريرا يفيد بخروج الثنائي عن النص بشكل كبير، بعد مباراة «نامونغو» التنزاني في كأس الكونفيدرالية، ووقع اشتباك بين الثنائي بعد إعلان الحكم نهاية المواجهة ليتدخل زملاء لهما، من أجل أن يحولا بينهما وبين مواصلة المشاجرة.

وسيعرض الثنائي على المجلس التأديبي التابع للفريق، ليقول كلمته في الموضوع، مع الاستماع لموقف المدرب الأسعد الشابي، بدوره في الواقعة، ومعرفة أسباب الصدام، لا سيما بعد عودة الفريق بانتصار ساحق بثلاثية نظيفة وتألق الناشئ الهبطي، الذي انهالت عليه الإشادات بعد هدفه المميز بالمباراة، وسيعرض على ذات المجلس اللاعب محمود بنحليب لتخلفه عن رحلة تنزانيا، كما استمع مجلس «الرجاء» في وقت سابق للاعبين محسن متولي بسبب تصريحاته، والثنائي زكرياء الوردي وعبد الرحيم شاكير، بسبب خلافهما مع جمال السلامي المدرب السابق للرجاء، بحسب ما ذكره موقع «كووورة».

ويشكل الورفلي أحد أعمدة المحترفين الليبيين في الخارج، على الرغم من أن قماشة اللاعبين باتت محدودة، إلا أن المحترف الليبي لا يزال يحاول فرض نفسه، بعد أن كانت آخذة في الانتشار خلال الفترة الأخيرة، في ظل حالة الهلع المسيطرة على الجميع، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» عالميا، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية، ويحد من إقامة الدوريات حول العالم، ليتأثر سلبا المحترف الليبي، حيث سبق ظهور فيروس «كورونا» تزايد رقعة المحترفين الليبيين في الخارج، وتحديدا بدول الجوار، مع تزايد غموض المسابقة المحلية الخاصة بالدوري الممتاز لكرة القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي، وإعلان بداية الموسم المقبل في سبتمبر الماضي، وهو ما لم يحدث.

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بجانب الورفلي هناك الجناح الدولي الليبي، محمد صولة المحترف بصفوف «الصفاقسي» التونسي، الذي يضم أيضا اللاعبين الليبيين أنس الشبلي وفرج غيضان المنضمين مؤخرا إلى القائمة الأفريقية لفريق الكرة الأول، فلم يكن اللاعبون الليبيون يستقطبون اهتمام الأندية التونسية، كما أن اللعب بالدوري الممتاز لم يكن يستهوي كثيرين منهم، ولكن منذ موسم 2018 - 2019، ومع توقف نشاط الدوري الليبي بسبب توتر الأوضاع هناك، وجد العديد من لاعبي الكرة الليبية في الأندية التونسية الوجهة المثالية.

شهد الموسم الماضي 2019 - 2020 والموسم الحالي 2020 - 2021 توافد أكثر من 20 لاعبًا ليبيًّا بعد أن أثبتت التجربة نجاح عدد كبير من هؤلاء في الاندماج سريعا في أجواء الكرة التونسية، وحفز عدم استقرار الساحة الرياضية الليبية واضطراب نشاط الدوري خلال الأعوام القليلة الماضية، جراء توتر الأوضاع الأمنية، عددا كبيرا من اللاعبين الليبيين إلى البحث عن مكان في الدوري التونسي، فيما كانت الفرصة سانحة للأندية للاستفادة من القوانين الجديدة التي تسمح بتسجيل عدد غير محدود من اللاعبين المغاربيين واعتبارهم عناصر محلية وليست أجنبية.

وبحسب أرقام غير رسمية، ناهز عدد لاعبي كرة القدم الليبيين الذين احترفوا اللعب في تونس خلال المواسم الثلاثة الماضية 30 لاعبا، فيما يوجد 12 لاعبا ينشطون بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي كثاني أكثر اللاعبين من بلد واحد حضورا بعد اللاعبين الجزائريين، وشكل نجاح المهاجم حمدو الهوني في إثبات نفسه واحدا من صانعي ربيع «الترجي» التونسي في العامين الماضيين، مصدر إلهام لعدد آخر من اللاعبين للنسج على منواله في الأندية الكبيرة والمراهنة على الألقاب في تونس مثل «الصفاقسي» و«النجم الساحلي» و«الاتحاد المنستيري».