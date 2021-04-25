بالصور: فوز صرمان والزاوية في قدامى الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 25 أبريل 2021, 05:07 مساء
منافسات قدامى الكرة الطائرة (فيسبوك)

تتواصل بصالة نادي الترسانة بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس بطولة الراحل عياد المصراتي لقدامى الكرة الطائرة، وفي آخر النتائج المسجلة فاز فريق صرمان على المعمورة بشوطين لصفر كانت نتيجتهما (25/ 16، 25/ 19)، أدار المباراة الحكمان علي شتيوي وحسين النيفرو والحكم المسجل إسماعيل الكيلاني.

أما المباراة الثانية فجمعت الزاوية وورشفانة، وتميزت بالإثارة والندية وتقارب النتيجة ليفوز الزاوية بشوطين لصفر، بفارق نقطتين فى كل شوط (27/ 25، 25/ 23)، أدار المباراة الحكمان إسماعيل الكيلاني وعلي شتيوي.

واليوم الأحد يتجدد الموعد في البطولة مع مباراة واحدة وتجمع فريق صرمان مع اسبيعة.

منافسات قدامى الكرة الطائرة (فيسبوك)
منافسات قدامى الكرة الطائرة (فيسبوك)
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