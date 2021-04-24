بأمر «فيفا».. منتخب ليبيا ضمن نخبة العرب في بروفة كأس العالم بقطر

محترفو المنتخب الليبي في المعسكر الأخير (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

تجرى الثلاثاء المقبل قرعة بطولة كأس العرب 2021، المقرر أن تنظمها قطر تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 23 منتخبًا هي الأقوى عربيا، من بينها المنتخب الوطني الليبي، وتقام القرعة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط اهتمام كبير بالبطولة الدولية باعتبارها البروفة الأخيرة لقطر قبل استضافة كأس العالم 2022.

يشارك في البطولة 12 منتخبًا عربيًا تتبع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي منتخبات: قطر والكويت وعمان والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن والبحرين، كما يشارك 11 منتخبا عربيا تابعا للاتحاد الأفريقي، وهي منتخبات: مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والصومال والسودان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، وجنوب السودان.

تقام البطولة على ملاعب من المقرر لها أن تستضيف كأس العالم، وهي استاد البيت في الخور، واستاد الجنوب في الوكرة، وفي الدوحة ستكون المباريات على ملعبي استاد راس أبو عبود، واستاد التمامة، وفي الريان ستكون المباريات على استاد المدينة التعليمية، واستاد الريان، واستاد خليفة الدولي، في إعداد قوي وجيد للمنتخبات العربية قبل المونديال.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في قارة أفريقيا بداية من شهر مايو المقبل، على أن ينتهي دور المجموعات في أكتوبر 2021، ويصعد رؤوس المجموعات، على أن تقام مباراة فاصلة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى قطر 2022، ويتصارع 40 منتخبا من أجل صعود خمسة منها فقط إلى المونديال، حيث تم تقسيم الـ40 منتخبا على 10 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويصعد أول منتخب من كل مجموعة ليتم تصفيتهم إلى 10، ويتم وضع تصنيف المنتخبات 5 في المستوى الأول و5 في المستوى الثاني، يلتقيان في مباراة ذهاب وإياب، ويصعد الفائز مباشرة إلى قطر.

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ورسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ملامح مواجهات التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، ويلتقي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في الجولة الأولى بمنتخب الغابون أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 من شهر يونيو المقبل، وفي الجولة الثانية يحل منتخب ليبيا ضيفاً على أنغولا أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو المقبل، وفي الجولة الثالثة تستقبل مصر منتخب ليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 من شهر سبتمبر المقبل.

وفي الجولة الرابعة تستقبل ليبيا منتخب مصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وتقام الجولة الخامسة باستقبال الغابون لمنتخب ليبيا أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 من شهر أكتوبر المقبل، أما الجولة السادسة والختامية فيستقبل منتخب ليبيا منتخب أنغولا أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر المقبل.

المنتخب الوطني الليبي ودع تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022، بخسارة أمام مستضيفه المنتخب التنزاني بهدف لصفر، بملعب دار السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، لينهي المنتخب الوطني مشوار التصفيات في آخر لائحة ترتيب فرق المجموعة العاشرة بثلاث نقاط؛ ليغادر السباق رفقة مستضيفه منتخب تنزانيا، فيما تأهل منتخبا تونس وغينيا الاستوائية إلى النهائيات الأفريقية.