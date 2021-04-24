بالصور: بيت المال يطلق موعد المهرجان الأول المغاربي للرياضات القتالية «itf»

بيت المال على رأس اجتماع التايكوندو «itf» (فيسبوك)

اجتمع رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بيت المال، مع مدربي ومشرفي الرياضات القتالية المختلطة لوضع آلية عمل لإقامة المهرجان الأول لرياضات الحزام الأسود على المستوى المغاربي.

وتم التطرق لبنود جدول الأعمال المتضمن تحديد الدول المشاركة بالمهرجان من خلال الاتصال بهم، وتحديد الألعاب المشاركة في المهرجان وتحديد موعد المهرجان الرياضي.

تم تحديد شهر يوليو موعدًا للبطولة، والتواصل مع الشركات الراعية للمهرجان وفيما يلي نتائج اجتماع المنطقة الشرقية:

*الدول المشاركة.. أبدت بعض الدول المغاربية المشاركة في المهرجان الرياضي من خلال الاتصال بالجهات المختصة.

*الألعاب المشاركة.. اتفق الحضور على أن يتم مراسلة الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المتخصصة في الألعاب القتالية.

*موعد المهرجان.. تم الاتفاق على أن يكون شهر يوليو المقبل.

*تشكيل اللجان العاملة.. اتفق الحضور على أن يتم تشكيل اللجان العاملة في الاجتماع المقبل.

*الشركات الراعية.. اتفق الحضور على أن يتم إعداد مقترح المهرجان بالكامل لعرضه على بعض الشركات التي أبدت استعدادها للمشاركة في العرس المغاربي.

ودام الاجتماع ساعتين ونصف الساعة، وانتهى على أن يتم عقد الاجتماع الثاني بناءً على دعوة تتم من قبل اللجنة التحضيرية للمهرجان.

بيت المال على رأس اجتماع التايكوندو «itf» (فيسبوك)

بيت المال على رأس اجتماع التايكوندو «itf» (فيسبوك)

بيت المال على رأس اجتماع التايكوندو «itf» (فيسبوك)