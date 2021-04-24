التحدي يواصل الانطلاق في الدوري الليبي الممتاز والتعاون يتعثر.. شباب الجبل وخليج سرت حبايب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 24 أبريل 2021, 03:08 مساء
مباراة خليج سرت وشباب الجبل (صفحة خليج سرت عبر فيسبوك)

انطلقت منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة، حيث جرت مباراتان الأولى جمعت مباراة التحدي وضيفه فريق التعاون على أرضية ملعب شهداء بنينا، وانتهت بفوز الأول بهدف سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 47 محمود علي.

بهذه النتيجة واصل التحدي حصد النقاط ليصل إلى النقطة الـ16 بينما تجمد رصيد فريق التعاون عند النقطة الثامنة.

وفي ملعب شيخ الشهداء انتهت مباراة شباب الجبل وخليج سرت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، سجل هدف الشباب علاء بالحاج في الدقيقة 35 وعدل لخليج سرت أحمد جمال في الدقيقة 55.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح فريق خليج سرت ست نقاط وشباب الجبل ست نقاط.

وتجرى اليوم السبت مباراة واحدة وتجمع الأهلي بنغازي ونجوم أجدابيا على أرضية ملعب شهداء بنينا.

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