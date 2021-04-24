السويحلي يلتقي الزمالك في نصف نهائي الطائرة الأفريقية بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 24 أبريل 2021, 01:56 مساء
فريق طائرة السويحلي (فيسبوك)

تتواصل بتونس بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال، وفي مباريات الدور ربع النهائي التي جرت أمس الجمعة، حقق السويحلي ممثل الكرة الطائرة الليبية الفوز على نيمو ستار الأوغندي بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع (25/19، 25/14، 25/19).

وفي بقية المباريات فاز الترجي التونسي على الخدمات الكيني، بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، جاءت نتائجها (12/25، 22/25، 9/25).

وفاز الأولمبي القليبي التونسي على دوالا الكاميروني بثلاثة أشواط لصفر (25/23، 25/21، 25/18).

وفاز الزمالك على الموانئ الكيني بثلاثة أشواط لشوط واحد (25/13، 25/22، 16/25، 13/25).

وتقام غدا الأحد في الدور نصف النهائي للبطولة بقاعة السعيدية مباراة السويحلي أمام الزمالك، بداية من الثالثة مساء، وتعقبها مواجهة تونسية خالصة تجمع الترجي والأولمبي القليبي.

ويشهد الثلاثاء المقبل مباراة الخاسرين من المباراتين ليلتقيا في مباراة تحديد الترتيب الثالث والفائزين في مباراة التتويج بالبطولة.

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