الفضيل يقود ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس.. ومباريات نارية في الأسبوع الـ8

مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن تكليفات حكام مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية التي ستنطلق بعد غد الإثنين بمباراتين.

على ملعب طرابلس الدولي وفي تمام الساعة 11 مساء تنطلق مباراة ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس بإدارة طاقم تحكيم من مدينة أجدابيا، بقيادة الحكم عبدالله الفضيل والمساعدين إبراهيم فرج ومحمد مراجع والحكم الرابع السنوسي الحبيب والمراقب محمد عبدالله.

الفريقان ينفردان بصدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة لكل منهما وفارق الأهداف لصالح الأهلي طرابلس.

السويحلي × المحلة

وعلى ملعب مصراتة يستضيف السويحلي فريق المحلة بإدارة الحكم عبدالمؤمن الراعي والمساعدين عزالدين عطية ومحمد السايح والحكم الرابع طه القلعي والمراقب الحبيب أحمد، والسويحلي بعشر نقاط والمحلة تسع نقاط.

الأولمبي × الوحدة

وتقام الثلاثاء مباراتان أيضا بملعب زوارة أقصى الغرب الليبي، ويجمع اللقاء بين الأولمبي والوحدة بإدارة الحكم عبدالحميد قشيرة والمساعدين مجدي كامل وحسام عبيد والحكم الرابع عبدالباري محجوب والمراقب ناجي الخباط، الأولمبي بثماني نقاط والوحدة بسبع نقاط.

الخمس × الاتحاد المصراتي

وبملعب طرابلس سيلتقي الخمس مع الاتحاد المصراتي بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين رمزي القاضي ومحمد الزايدي والحكم الرابع محمد أمبيه والمراقب أحمد عاشور، الخمس في رصيده 11 نقطة والاتحاد المصراتي عشر نقاط.

ا لمدينة × رفيق

ويشهد الأربعاء المقبل بملعب طرابلس مباراة المدينة ورفيق بإدارة الحكم مصطفى الدرسي والمساعدين محمد القداري وضيف أحمد والحكم الرابع محمد بن رشدان والمراقب امحمد بن غرسه، المدينة في رصيده تسع نقاط ورفيق سبع نقاط.

الشط × أبوسليم

وتختتم الخميس المقبل على أرضية ملعب طرابلس مباريات الأسبوع الثامن بهذه المجموعة بلقاء الشط وأبوسليم بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين عبدالله الشكري وفتحي القماطي والحكم الرابع مؤيد خليل والمراقب عبدالفتاح التريكي، أبوسليم في رصيده خمس نقاط والشط أربع نقاط.

الحكم عبدالله الفضيل (أرشيفية : الإنترنت)