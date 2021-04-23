ضربة موجعة لفريق الاتحاد بإصابة نجمه قبل موقعة الأهلي طرابلس

فريق الاتحاد. (إنترنت)

كشفت مصادر صحفية اليوم الجمعة، عن تلقي فريق الاتحاد ضربة موجعة بعد إصابة نجم الفريق طلال فرحات، قبل أيام قليلة من مباراة ديربي العاصمة المهمة أمام الأهلي طرابلس.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي طرابلس في قمة مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من بطولة الدوري الليبي الممتاز، والتي تُقام الإثنين المقبل على ملعب طرابلس الدولي.

وقالت المصادر وفقًا لـ"ريميسا"، إن طلال فرحات تعرض للإصابة بتمزق عضلي، الأمر الذي سيجعله يغيب عن الفريق لمدة عشرة أيام، وكذا عن مباراة القمة.

يُذكر أن الأهلي طرابلس يحتل صدارة المجموعة الثانية لبطولة الدوري، برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثاني الذي يتساوى معه بعدد النقاط ذاته.