اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بنغازي بعد الفوز على إنيمبا النيجيري في «الكونفدرالية»

الأهلي بنغازي. (المركز اللإعلامي)

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم رسالة تهنئة إلى فريق الأهلي بنغازي، بعدما قفز لوصافة المجموعة الأولى، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على إنيمبا النيجيري بهدف دون رد، بالجولة الخامسة للبطولة، على ملعب شهداء بنينا.

وقال اتحاد الكرة، عبر حسابه على «فيسبوك»: «يتقدم رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد بالتهنئة لفريق الأهلي بنغازي ممثل كرة القدم الليبية بمناسبة الفوز على فريق إنيمبا النيجيري، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.. متمنين للفريق ولاعبيه وجهازه الفنى والإداري كل التوفيق في باقي مسيرته الأفريقية».

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد إنيمبا عند ست نقاط في المركز الثالث، بينما يتصدر أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي المجموعة برصيد تسع نقاط، ويتذيل وفاق سطيف الجزائري برصيد خمس نقاط.