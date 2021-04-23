رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تمديد فترة التسجيل الثانية للاعبين

الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم قرارًا بشأن تمديد فترة التسجيل الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال اتحاد الكرة، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»: «قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم (30) لسنة 2021 بشأن تمديد فترة التسجيل الثانية لمسابقة الدوري الممتاز».

وجاء تمديد فترة التسجيل الثانية للاعبين بالدوري ليكون بداية من يوم 29-4 إلى 20-5-2021.

يأتي ذلك على أن تُقدم طلبات شهادة الانتقال الدولية على منظومة TMS، في موعد أقصاه 7-5-2021، وفقًا للآلية المعتمدة على المنظومة الإلكترونية لانتقالات اللاعبين.