رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تمديد فترة التسجيل الثانية للاعبين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 01:35 مساء
الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم قرارًا بشأن تمديد فترة التسجيل الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال اتحاد الكرة، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»: «قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم (30) لسنة 2021 بشأن تمديد فترة التسجيل الثانية لمسابقة الدوري الممتاز».

وجاء تمديد فترة التسجيل الثانية للاعبين بالدوري ليكون بداية من يوم 29-4 إلى 20-5-2021.

يأتي ذلك على أن تُقدم طلبات شهادة الانتقال الدولية على منظومة TMS، في موعد أقصاه 7-5-2021، وفقًا للآلية المعتمدة على المنظومة الإلكترونية لانتقالات اللاعبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عالموقدة: طريقة تحضير «الدجاج بالحلوم» مع الشيف روي (الحلقة 10)
كوجينة
لمسة وفاء - صالح العكرمي (الحلقة 10)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 10)
فيديو
الغربال (الحلقة 10)
فيديو
الأهلي بنغازي يُحيي آماله بـ«الكونفدرالية» بالفوز على إنيمبا النيجيري
رياضة محلية
تقارير حول عرض من «الأهلي المصري».. وحمدو الهوني يحدد موقفه
رياضة محلية
نصائح مهمة عند شراء سيارة مستعملة
سيارات
«فرانس برس»: تحركات تركية لتوقيف مؤسس منصة صرف عملات رقمية هرب بملياري دولار
اقتصاد
«كورونا» في الهند: 330 ألف حالة جديدة.. والمستشفيات تستغيث من نفاد الأكسجين
دولى
«مقبرة» صينية للدراجات الهوائية
منوعات
طريق دولي جديد يربط مصر وليبيا وتونس
ليبيا
«يويفا» يوجه تحذيرا للأندية المتمردة
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 9)