الأهلي بنغازي يُحيي آماله بـ«الكونفدرالية» بالفوز على إنيمبا النيجيري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 11:06 صباحا
مباراة الأهلي بنغازي وإنيمبا النيجيري في الجولة الخامسة بالكونفدرالية الأفريقية. (المركز الإعلامي)

حقق فريق الأهلي بنغازي فوزًا غاليًا على نظيره إنيمبا النيجيري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة دون أي خطورة هجومية، حتى الدقيقة (40) التي شهدت هدفًا للأهلي بنغازي من تسديدة صاروخية من المعتصم التائب بصناعة بوعقيلة.

بهذه النتيجة نجح الأهلي بنغازي في إحياء آماله من جديد في التأهل للدور المقبل، حيث لم يكن هناك مجال سوى الفوز من أجل التأهل، ويتبقى له مباراة أمام وفاق سطيف في الجولة الأخيرة ويحتاج للفوز بها للتأهل رسميا للدور التالي.

ويحتل الأهلي بنغازي بذلك المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، فيما يتصدر المجموعة أورلاندو بيراتس برصيد ثماني نقاط، وفي المركز الثالث إنيمبا برصيد ست نقاط، وفي المركز الرابع وفاق سطيف برصيد خمس نقاط.

وكان الأهلي بنغازي حقق خلال مشواره بدور المجموعات انتصارين، الأول أمام وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 1-0، والثاني أمام إنيمبا، فيما تعادل أمام أورلاندو بيراتس، بينما تلقى الخسارة في مواجهتين.

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