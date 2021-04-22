حكام ومباريات الجولة الـ8 للدوري الليبي الممتاز

مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن تكليفات حكام مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى، والتي ستنطلق، غدًا الجمعة، بمباراتين.

ويواجه التحدي نظيره التعاون على ملعب بنينا، بقيادة الحكم حسين العجيمي والمساعدان باسم سيف النصر واعبيد محمد، والحكم الرابع موسي العريبي والمراقب أحمد البوعيشي، وشباب الجبل يتبارى مع خليج سرت على ملعب البيضاء بقيادة الحكم نصيب الهواري والمساعدان عصام الترهوني وإسماعيل فرج، والحكم الرابع محمد المجبري والمراقب علي الضبيع.

وتاجلت مباراة الأهلي بنغازي وضيفه نجوم أجدابيا التي كان مقررًا إقامتها السبت إلى موعد لاحق، والأحد 25 أبريل. وستقام مباراتان بملعب بنينا النصر يلتقي دارنس، بقيادة الحكم محمد الشحومي والمساعدان إبراهيم ابوكوز ومحمد بلعم والحكم الرابع رافع الحوتي، والمراقب عادل العلمي.

كما يستضيف الأخضر نظيره الهلال على ملعب البيضاء، بقيادة الحكم خليل سنان والمساعدان أحمد عوينه وفيصل بن علي، والحكم الرابع علي أبوشكيوه والمراقب إبراهيم الفاخري.

وتُقام الإثنين 26 أبريل، على ملعب بنينا مباراة بين الأنوار مع الصداقة، بقيادة الحكم أيوب الفرجاني والمساعدان هشام اشتيوي، وأحمد اشتيوي والحكم الرابع بشير السوسي والمراقب مفتاح كاموكا.

يُشار إلى أن جميع مباريات هذه المجموعة ستنطلق بداية من العاشرة والنصف ليلًا.