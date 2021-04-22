حسام حسن يعلق على هدفه أمام الأهلي المصري قبل الانتقال إلى الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 04:38 مساء
حسام حسن ومحمد الشناوي. (إنترنت)

علق مهاجم فريق سموحة المصري حسام حسن، على الفوز الذي حققه فريقه على الأهلي المصري، والهدف الذي نجح في تسجيله بشباك محمد الشناوي، في المباراة التي أُقيمت بينهما، مساء أمس الأربعاء.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية: "عقب مباراة غزل المحلة الجهاز الفني كان يتحدث معنا بعنف بسبب ضياع فرص ساذجة".

وأضاف: "كنا في حالة تركيز كبيرة، وشاهدنا مباريات للنادي الأهلي، ولعبنا على الأخطاء، وربنا كلل مجهودنا خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله سموحة يعود إلى مكانته الطبيعية".

وعن هدفه في شباك محمد الشناوي: "كنت أركز طوال المباراة أنني مازلت لاعبًا في سموحة وأن أساعد الفريق لآخر دقيقة، وأشارك في حصد ثلاث نقاط أمام الأهلي، وأن أترك الفريق في مركز جيد، وربنا أعطانا الفوز وكرمني على المستوى الشخصي بالهدف".

واختتم: "الشناوي كان يلعب الخطأ، وربنا كرمني أنني تحركت بجسدي بشكل جيد ولمحت الشناوي بعيدًا عن المرمى فسددت الكرة بوجه القدم الخارجي".

ومن المقرر أن ينتقل حسام حسن خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى أهلي طرابلس، لبدء فترة إعارته حتى نهاية الموسم.

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