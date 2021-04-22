فوز طرابلس على العامرية في «قدامى الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 22 أبريل 2021, 02:00 مساء
فريق طرابلس في بطولة «قدامى الطائرة». (إنترنت)

تتواصل بقاعة نادي الترسانة بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس، مسابقة المرحوم عياد المصراتي، لقدامى الكرة الطائرة.

وفي آخر النتائج المسجلة فوز قدامى طرابلس على العامرية بشوطين لشوط واحد، وتقدم طرابلس بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين 25/23، والشوط الثاني كان التفوق فيه للعامرية 25/19، وتم اللجوء للشوط الحاسم، وانتهى لصالح طرابلس 15/12.

وأدار المباراة الحكمان حسين النيفرو وعلي شتيوي والمسجل إسماعيل الكيلاني.

ودخل الفريقان بتشكيل مكون من، فريق طرابلس: أحمد الفقي، وعبدالله الجبالي، وطارق خلف، وحمادي ميتشو، والطاهر القاضي، وأنور الطوباشي، وعبدالباسط بن سعيد، ويوسف عنان، وأسامة فرعون، ورضا فرعون، ويوسف بركة، وعلي ميلاد، ويوسف البرهمي، ونادر عريبي.

وفريق العامرية: محمد صولة، وأبوبكر الفيتوري، ومراد الطائر، والمرغني الفيتوري، وعمر منصور، وأكرم بشير، وخالد الجيلاني، وناصر منقور، وبشير الشرير، وعماد أحمد.

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