بالصور.. وزير الرياضة يتابع أعمال تنفيذ المركب الرياضي بطرابلس

وزير الرياضة يتابع أعمال تنفيذ المركب الرياضي بطرابلس. (إنترنت)

أجرى صباح اليوم الأربعاء، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، رفقة مدير إدارة المشروعات بالوزارة، جولة ميدانية لمتابعة مشروع المركب الرياضي الذي يجري تنفيذه حاليًا بشارع عمر المختار (مقر الكلية العسكرية سابقًا)، وذلك للوقوف على مدى التقدم بالعمل ومعالجة العقبات التي تعيق عمل الشركات المنفذة لهذا المشروع.

ويأتي مشروع المركب الرياضي، ضمن مجموعة مشاريع مدرجة بخطة وزارة الرياضة، وهو عبارة عن مركب رياضي متكامل يحتوي على خمسة ملاعب لكرة القدم الخماسية، أيضًا ملعبين للسلة مفتوحين، وملعبي تنس أرضي، وملعب للكرة الشاطئية، كذلك المدرجات والملحقات الأخرى.

ومن جانبه أكد الوزير أن هذا المشروع سيكون جاهزًا خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة تولي عملية تنفيذ وصيانة المنشآت الرياضية أهمية كبيرة، باعتبارها وسيلة للمحافظة على جودة المنشآت، ولنشر الثقافة الرياضية بين المواطنين.

وشدد الوزير على أن استراتيجية الوزارة ستتضمن مبادرات متطورة لتسهم في مضاعفة حجم المنشآت الرياضية في ليبيا بمواصفات متميزة، وذالك لتوفير البيئة الرياضية المناسبة للرياضيين بمختلف مناطق ليبيا.

أعمال تنفيذ المركب الرياضي بطرابلس. (إنترنت)

أعمال تنفيذ المركب الرياضي بطرابلس. (إنترنت)