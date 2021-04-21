تشكيل اللجنة العامة للمسابقات بالاتحاد الليبي للتايكوندو «itf»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 21 أبريل 2021, 02:07 مساء
محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بيت المال القرار رقم 7 بشأن اعتماد لجنة المسابقات العامة بالاتحاد، وتتكون لجنة المسابقات من ناصر محمد الحاجي رئيسا ومحمد سعد لشو نائبا وعبدالسميع محمد الشبوكي مقررا.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» يرتب أوضاعه من خلال تكوين واعتماد اللجان العاملة للاتحاد، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بالمدربين وتشكيل اللجنة العامة للحكام وتشكيل اللجنة العامة للعلاقات الدولية.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو محمد بيت المال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «سيتم تكملة اللجان لعمل الاتحاد من خلال الاختيارات الجيدة حتى يكون عملنا منظما وفق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد ووضع خارطة زمنية لبرامج الاتحاد هذا الموسم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أطفال أبطال (الحلقة 8)
فيديو
لمسة وفاء - سليمان عبدالصادق (الحلقة 8)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 8)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 8)
فيديو
الغربال (الحلقة 8)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 7)
فيديو
مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين بأولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
بالفيديو: حمادة هلال يغني «صلوا على رسول الله»
ثقافة وفن
أتلتيكو مدريد يلحق بإنتر والأندية الإنجليزية في الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
مؤسسو الدوري السوبر يعلنون موقفهم بعد انسحاب أندية مؤسسة
رياضة عالمية
المتمردون في تشاد يتعهدون بمواصلة الهجوم بعد وفاة ديبي.. ويرفضون «المجلس العسكري...
دولى
لجنة برلمانية: حجم الإنفاق في مشروع الميزانية بلا خطط وسيكون له أثر سيئ على ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البطاطا المبطنة على مائدتك في رمضان