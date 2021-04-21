تشكيل اللجنة العامة للمسابقات بالاتحاد الليبي للتايكوندو «itf»

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بيت المال القرار رقم 7 بشأن اعتماد لجنة المسابقات العامة بالاتحاد، وتتكون لجنة المسابقات من ناصر محمد الحاجي رئيسا ومحمد سعد لشو نائبا وعبدالسميع محمد الشبوكي مقررا.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» يرتب أوضاعه من خلال تكوين واعتماد اللجان العاملة للاتحاد، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بالمدربين وتشكيل اللجنة العامة للحكام وتشكيل اللجنة العامة للعلاقات الدولية.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو محمد بيت المال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «سيتم تكملة اللجان لعمل الاتحاد من خلال الاختيارات الجيدة حتى يكون عملنا منظما وفق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد ووضع خارطة زمنية لبرامج الاتحاد هذا الموسم».