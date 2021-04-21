«المسابقات» تعلن تفاصيل الأسبوع الـ8 و«ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 21 أبريل 2021, 01:19 مساء
مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

 كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى، التي ستنطلق الجمعة المقبل 23 أبريل بمباراتين، التحدي يلتقي التعاون على ملعب بنينا، شباب الجبل يتبارى مع خليج سرت على ملعب البيضاء.

والسبت 24 أبريل يتجدد الموعد مع مباراة واحدة بملعب بنينا تجمع الأهلي بنغازي وضيفه نجوم أجدابيا، والأحد 25 أبريل ستقام مباراتان، بملعب بنينا يلتقي النصر مع دارنس، والأخضر يستضيف الهلال على ملعب البيضاء.

والإثنين 26 أبريل يلتقي على ملعب بنينا الأنوار مع الصداقة، على أن تنطلق جميع مباريات المجموعة بداية من الساعة العاشرة والنصف مساء.

وتنطلق مباريات المجموعة الثانية الإثنين 26 أبريل، ويلتقي الاتحاد مع الأهلي طرابلس على ملعب طرابلس، وبملعب مصراتة السويحلي يستضيف المحلة.

ويشهد الثلاثاء 27 أبريل على ملعب زوارة لقاء الأولمبي والوحدة، وبملعب طرابلس سيجمع اللقاء الخمس مع الاتحاد المصراتي.

ويقام الأربعاء 28 أبريل على ملعب طرابلس مباراة المدينة مع رفيق، أما الخميس 29 أبريل على ملعب طرابلس فسيلتقي الشط مع أبوسليم، وتقام مباريات المجموعة الثانية بداية من 11 مساء.

ترتيب المجموعة الأولى
الأخضر 15 نقطة، النصر 13، التحدي 12، الهلال 11، الأهلي بنغازي 9، التعاون 8، الصداقة 7، خليج سرت 5، نجوم أجدابيا 4، دارنس 3، شباب الجبل 3، الأنوار نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثانية
الأهلي طرابلس 12 نقطة، الاتحاد 12، المدينة 9، الأولمبي 8، الخمس 8، الاتحاد المصراتي 7، رفيق 7، السويحلي7، المحلة 6، أبوسليم 5، الشط 4.

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