طائرة السويحلي بالعلامة الكاملة قبل مواجهات ربع نهائي أندية أفريقيا

فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي (فيسبوك)

حقق السويحلي، أمس الثلاثاء، فوزه الثالث على التوالى في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة التي تتواصل في تونس.

جاء الفوز على حساب دوالا الكاميروني بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25/22، 25/ 23، 25/ 17) وبهذا الفوز تصدر السويحلى مجموعته بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث مباريات على أن يلتقي في الدور الربع نهائي مع فريق نيمو ستار من أوغندا.

مواجهات الدور ربع نهائي تشمل لقاءات السويحلي الليبي مع نيمو ستار الأوغندي، الترجي التونسي مع الخدمات الكيني، الزمالك المصري مع الموانئ الكيني، الأولمبي القليبي التونسي مع دوالا الكاميروني.