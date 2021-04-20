«كاف» يصدم الأهلي بنغازي وينقل موعد مواجهة أنيمبا النيجيري في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 07:33 مساء
تدريبات فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل مباراة الأهلي بنغازي التي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء أمام فريق أنيمبا النيجيري على ملعب بنينا ببنغازي ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية إلى يوم الخميس المقبل.
 
جاء القرار بسبب عدم مقدرة فريق أنيمبا النيجري على الحصول على طيران خاص ينقله إلى ليبيا، الأمر الذي وقف حائلًا أمام وصوله في موعد المباراة التي كان مقررًا لها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

من جانبه أعلن نادي الأهلي بنغازي غضبه من القرار، مؤكدًا احتجاجه على التأجيل بسبب ارتباطه في الدوري المحلي وموعد سفره إلى الجزائر لخوض الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الكونفدرالية، حيث يتوقف على نتيجة الجولتين موقف صعود الأهلي بنغازي وتأهل من عدمه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محكمة مدريدية تقضي بمنع «ويفا» و«فيفا» من اتخاذ إجراءات ضد دوري السوبر
رياضة عالمية
غوارديولا يعلق على مشروع الدوري السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
تشاد: الجيش يعد بانتخابات «ديمقراطية» بعد فترة انتقالية
دولى
الخارجية الأميركية: بومبيو وزوجته انتهكا القواعد الأخلاقية عندما كان وزيرا ...
دولى
رد ناري من بيريز على رئيس «يويفا» ورئيس الوزراء البريطاني بسبب دوري السوبر ...
رياضة عالمية
الصيام وعدوى «كورونا».. حقائق ونصائح
طب وصحة
تشاد: مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد
دولى
ليدز يخطف من ليفربول فرصة حجز مقعد دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
دوريات رمضان تعم مختلف المناطق الليبية
رياضة محلية
إعادة انتخاب ديبي رئيسا لتشاد بعد حصوله على 79% من أصوات الناخبين
دولى
جنوب أفريقيا.. حريق كايب تاون يتجه نحو وسط المدينة (فيديو)
دولى
القوات التشادية تعلن مقتل 300 متمرد وخمسة جنود في شمال البلاد
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس «الليغا» عن دوري السوبر الأوروبي: سيكون وفاة كرة القدم