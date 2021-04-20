«كاف» يصدم الأهلي بنغازي وينقل موعد مواجهة أنيمبا النيجيري في «الكونفدرالية»

تدريبات فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل مباراة الأهلي بنغازي التي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء أمام فريق أنيمبا النيجيري على ملعب بنينا ببنغازي ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية إلى يوم الخميس المقبل.



جاء القرار بسبب عدم مقدرة فريق أنيمبا النيجري على الحصول على طيران خاص ينقله إلى ليبيا، الأمر الذي وقف حائلًا أمام وصوله في موعد المباراة التي كان مقررًا لها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

من جانبه أعلن نادي الأهلي بنغازي غضبه من القرار، مؤكدًا احتجاجه على التأجيل بسبب ارتباطه في الدوري المحلي وموعد سفره إلى الجزائر لخوض الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الكونفدرالية، حيث يتوقف على نتيجة الجولتين موقف صعود الأهلي بنغازي وتأهل من عدمه.