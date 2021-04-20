أبومليانة يهزم الشارع الغربي في بطولة العاصمة لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 07:05 مساء
أبومليانة يهزم الشارع الغربي (فيسبوك)

تتواصل على ملعب بن عاشور بطرابلس بطولة العاصمة الرمضانية السادسة لقدامى اللاعبين، حيث فاز أبومليانة على الشارع الغربي بخمسة أهداف دون رد، وحصل لاعب أبومليانة، محمود مخلوف على جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما فاز أبوسليم على الترسانة بهدف، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة أشرف القمودي من نادي أبوسليم.
 
وفاز أبي الأشهر على اليرموك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنحت جائزة أفضل لاعب في المباراة لفوزي الرشراش من نادي أبي الأشهر، وفاز الشط على الشباب بهدفين لهدف وحصل على جائزة أفضل لاعب عماد بيزان من نادي الشط.

أيضًا فاز الظهرة على الشارع الغربي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة هشام الزياني من نادي الظهرة، كما فاز أبوسليم على الأهلي طرابلس بهدفين وتوج لاعب أبوسليم لطفي قريميل بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

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