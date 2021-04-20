رفعت الفيتوري: نستعد لإطلاق بطولة الوحدة الوطنية لفروسية قفز الحواجز

فروسية قفز الحواجز. (إنترنت)

أكد عضو اللجنة التسييرية لفروسية قفز الحواجز، رفعت الفيتوري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه جار التجهيز لتنظيم بطولة الوحدة الوطنية لفروسية قفز الحواجز، التي ستقام خلال ليالي شهر رمضان المبارك، بمدرسة القادسية للفروسية بالمشروع الزراعي بطرابلس.

وقال رفعت إن البطولة ستكون على يومين وبرنامجها على النحو التالي: اليوم الأول السبت الأول من مايو المقبل، سيكون الموعد مع بطولات أخطاء وزمن للفئات الثلاث الناشئين والمتوسطة والكبار، والمباراة الثانية ستقام السبت الثامن من مايو القادم بطولة خروج المخطى للناشئين وجوكر للمتوسطة، وبطولة التمايز للكبار.

وأكمل رفعت أن ارتفاع الحواجز حدد للناشئين من 85/95، والمتوسطة من 105/ 110، والكبار من 110/ 120 سنتيمترا.

يشار إلى أن اللجنة التسييرية لفروسية قفز الحواجز تواصل حصر الأندية ذات العضوية الفاعلة في فروسية قفز الحواجز حتى يونيو المقبل، وجهزت مسودة النظام الأساسي للاتحاد الليبي لفروسية قفز الحواجز، وسيتم عرضها على نوادي ومدارس الفروسية، لمناقشتها والتشاور فيها، وإبداء الرأي بشأنها.

ونظمت الفترة الماضية عدة بطولات للحواجز بمدن طرابلس ومصراتة، وبنغازي أفرزت عن العديد من المواهب الواعدة، التي سيكون لها شأن ومستقبل كبير في رياضة الفروسية، كما أن اللجنة التسييرية تستعد أيضا لتنظيم بطولة دولية لفروسية الحواجز، بالعاصمة طرابلس في سبتمبر المقبل وبمشاركة أبرز الفرسان العالميين.