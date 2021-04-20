العر والنعمي وخديجة عبدالسلام يمثلون ليبيا في شطرنج المنطقة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 11:46 صباحا
بطل الشطرنج الليبي هاشم النعمي. (إنترنت)

اختتمت البارحة بطولة ليبيا للشطرنج أونلاين لاختيار منتخب ليبيا المشارك في بطولة أفريقيا للشطرنج زون 1: 4 بداية من 26 أبريل الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم روسيا يوليو القادم.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن بطولة ليبيا للشطرنج أقيمت على ثلاث مراحل تصنيف كلاسيكي
المرحلة الأولى بمشاركة 69 لاعبًا تصنيفهم تحت 1900، تأهل منهم عشرة لاعبين للمرحلة الثانية التي أقيمت بمشاركة 20 لاعبًا من بينهم عشرة لاعبين تصنيفهم تحت 2100 + 10 من المرحلة الأولى.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

توج ببطولة الرجال اللاعب علي العر برصيد أربع نقاط، وبكسر التعادل جاء اللاعب هاشم النعمي ثانيا برصيد أربع نقاط، وثالثا عمر أفطيس ثلاث نقاط، ورابعا عبدالرحيم سهل 2.5 نقطة، وخامسا أحمد المهدي 1.5 نقطة.

وتوجت اللاعبة سليمة عبدالسلام ببطولة البنات برصيد خمس نقاط، وجاءت ثانيا اللاعبة عائشة مختار برصيد أربع نقاط، وثالثا اللاعبة نيروز البدوي ثلاث نقاط.

وبهذه النتائج تأهل اللاعبون علي العر وهاشم النعمي وسليمة عبدالسلام، لتمثيل ليبيا في بطولة أفريقيا زون 1: 4، والتي ستقام في الفترة من 26 إلى 31 أبريل الجاري، والمؤهلة إلى بطولة العالم بروسيا يوليو القادم.

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