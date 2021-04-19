دوريات رمضان تعم مختلف المناطق الليبية

جانب من منافسات دوريات رمضان. (إنترنت)

تشهد العديد من المدن والأحياء الشعبية في مختلف مناطق ليبيا خلال أيام وليالي شهر رمضان، العديد من دوريات كرة القدم، وبعض الألعاب الجماعية ومن بينها كرة السلة والكرة الطائرة وبعض الألعاب الأخرى.

ففي مدرسة علي وريث بطرابلس، يقام دوري بطولة الأصدقاء، وبعد الإفطار دوري كورة القدم يشارك فيه 24 فريقا، تم تقسمهم إلى 8 مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولى فرق بن وليد والبدري الكريمية، وضمت المجموعة الثانية فرق أبوسليم ومونتريال والشرقية.

أما المجموعة الثالثة فضمت فرق الامواج وباب البحر وشعبية السراج، وضمت المجموعة الرابعة فرق زناتة والجرت والحي الجامعي، والخامسة ضمت فرق مجموعة Hp والأوج وأبو مشماشة، والمجموعة السادسة ضمت فرق الكيزة وتسونامي وحي الأكواخ.

أما المجموعة السابعة فضمت فرق ليستر والعاشق وحي الأندلس، والمجموعة الأخيرة الثامنة فضمت فرق نجوم طرابلس وجنان النوار وحي الإسلامي.

وفي ملعب نادي الظهرة بطرابلس تشهد الفترة المسائية دوري الأخوة تجمعنا، ودوري هومر للسنة الربعة على التوالي بمشاركة أبرز وأقوى أندية طرابلس وهي الأهلي، الاتحاد، المدينة، الوحدة، المحلة، الشط، الترسانة، اتحاد الشرطة، المجد، أبي الأشهر، اليرموك، زناته، نجوم قرطبة.

ودوري الحميضة بمدينة بنغازي حيث جرت في افتتاح هذا الدوري مباراة استعراضية في افتتاح دوري الحميضة الشهير للفئات السنية بمدينة بنغازي، بمشاركة عدد عدد من اللاعبين القدامى.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من اللاعبين المعروفين منهم أحمد سعد لاعب المنتخب الليبي السابق والأهلي طرابلس والنصر وأحمد الزوي هداف الاتحاد والأهلي بنغازي السابق، وعلي سلامة مدافع المدينة السابق.

وفي مدينة راقدالين في المنطقة الغربية تقام هذه الأيام بطولة المحبة لكرة القدم الخماسية والتي تقام على ملعب نادي الطلائع للخماسيات.