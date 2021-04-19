بالصور.. وزير الرياضة يتابع أعمال الصيانة والتطوير بمجمع «رجب عكاشة»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 19 أبريل 2021, 10:22 مساء
وزير الرياضة يتابع أعمال الصيانة والتطوير بمجمع «رجب عكاشة». (إنترنت)

قام ظهر اليوم وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالشفيع الجويفي، ومحمد المجدوبي مدير إدارة المشروعات بالوزارة، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بمجمع «رجب عكاشة» بطرابلس.

وأكد الوزير أنه سوف يتم تأهيل مجمع بمجمع «رجب عكاشة»، وإدخال التحسينات الفنية عليه، وإضافة بعض المرافق الخاصة به من حجرات تغيير الملابس ودورات المياه وجميع المرافق المطلوبة، ليكون مجمعًا شاملًا على مستوى عالٍ وفق أحدث التقنيات.

وفي نفس السياق يتابع وزير الرياضة من خلال إدارة المشروعات بالوزارة كافة المنشآت الرياضية بجميع مناطق ليبيا، مع التشديد على استمرار العمل لتوفير البيئة الرياضية المناسبة لكافة الرياضيين بليبيا.

وزير الرياضة يتابع أعمال الصيانة والتطوير بمجمع «رجب عكاشة». (إنترنت)
وزير الرياضة يتابع أعمال الصيانة والتطوير بمجمع «رجب عكاشة». (إنترنت)
وزير الرياضة يتابع أعمال الصيانة والتطوير بمجمع «رجب عكاشة». (إنترنت)
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