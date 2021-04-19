«الأهلي بنغازي» يشعل منافسات «الكونفدرالية» بعد السقوط أمام «أورلاندو بيراتس»

مباراة الأهلي بنغازي أمام أورلاندو بيراتس (صفحة الأهلي بنغازي عبر فسبوك)

في تحول غريب لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية»، بعد الجولة الرابعة، التي يتنافس فيها ممثل كرة القدم الليبية الوحيد قارياً «الأهلي بنغازي»، حافظ الأخير على مركزه الثالث برصيد أربع نقاط، رغم الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي ضمن الجولة الرابعة، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف نياوزا، قبل أن يضيف ماباسا الهدف الثاني، فيما اختتم كابيلو ثلاثية أورلاندو، وبهذا الفوز، رفع «أورلاندو» رصيده إلى 8 نقاط، بينما توقف «الأهلي بنغازي» عند 4 نقاط في المركز الثالث، متساوياً مع وفاق «سطيف الجزائري الذي حقق هو الآخر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على متصدر المجموعة «أنيمبا» النيجيري بنتيجة كبيرة وصلت إلى ثلاثة أهداف نظيفة أيضاً، ليبقى الأخير في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

التحول المفاجئ في المجموعة يزيد الصعوبات حول «الأهلي بنغازي»، في انتظار ما ستسفر عنه منافسات الجولتين الخامسة والسادسة، إذ يستقبل «الأهلي بنغازي» فريق «أنيمبا» يوم 21 أبريل الجاري، ثم يحل ضيفاً على «وفاق سطيف» في الجزائر يوم 28 أبريل أيضاً، لترسم مباريات الجولتين ملامح المتأهلين، رغم صعوبة المنافسة، وفوجئت بعثة «الأهلي بنغازي» أثناء تواجدها في جنوب أفريقيا لملاقاة فريق «أورلاندو» قبل الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل، بإصابة خمسة أفراد من البعثة بفيروس «كورونا» وهم: محمد العكشي وطاهر بن عامر وأحمد التايب، بالإضافة إلى المساعد التونسي أنيس، والمعد البدني الصربي، وكانت بعثة «الأهلي بنغازي» سافرت إلى جنوب أفريقيا منقوصة من ثمانية رياضيين؛ حيث غاب اللاعبان عبدالله العرفي وبودبوس للإصابة وكل من جمعة العبار وإبراهيم المنتصر وعبدالله الشعافي ومحمد التاورغي لأسباب فنية، كما غاب معاذ الشيخي بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، أما بخصوص المحترف الإيفواري إبراهيم واتارا فلم يتم تسجيله.

وكان فريق «الأهلي بنغازي» استعاد توازنه في دوري المجموعات بالبطولة الأفريقية، بعدما نجح في الفوز على فريق «وفاق سطيف» الجزائري، في مباراة الجولة الثانية التي جرت بملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية، القاهرة، وكان هدف المهاجم جبريل مرسال «زمرينا» كافياً ليضمن الفريق نقاط المباراة الثلاث، التي اتسمت بالندية والسرعة ودفاع المنطقة، وكثرة البطاقات الصفراء، إضافة إلى البطاقة الحمراء التي خرجت مرتين، الأولى للاعب الجزائري حسام الدين غشة، والأخرى للاعب «الأهلي بنغازي» عبدالله العرفي، وبهذه النتيجة أصبح رصيد «الأهلي بنغازي» في المجموعة الأولى ثلاث نقاط من مباراتين، بعد أن بدأ مشواره بالخسارة أمام «أنيمبا» النيجيري قبل أن يضيف نقطة التعادل أمام «أورلاندو بيراتس» في بنغازي، لكنه سرعان وخسر بثلاثية أمام نفس الفريق في جنوب أفريقيا.

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جماهير «الأهلي بنغازي» تنفست الصعداء في شوارع المدنية احتفالاً بالفوز على «وفاق سطيف» الجزائري، معبرة عن سعادتها في شوارع المدينة ورضاها التام عن أداء الفريق في ثاني مبارياته الأفريقية، التي حقق فيها أول ثلاث نقاط، قبل مواجهة «أورلاندو» على ملعب بنينا ببنغازي، بعد قرار رفع الحظر، لتودع إدارة نادي «الأهلي بنغازي» اللعب في مصر برسالة شكر، حيث أعلن نادي «الأهلي بنغازي» تقديمه الشكر لمصر، على استقبالها لبعثة الفريق خلال مشاركاته في المنافسات القارية في الفترة الماضية.

وقال النادي، في بيان، نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «النادي الأهلي، إدارة وجماهير، يتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً، ولكافة الجهات الأمنية وأفرادها ومسؤولي الرياضة فيها».

وتابع البيان: «إن الموقف العظيم الذي اتخذته الشقيقة مصر على عاتق نفسها من استقبال للبعثة الرياضية بالنادي الأهلي والترحيب بها وتوفير كل الإمكانات لراحتها عبر تسخير الملاعب الرياضية والمرافق الخدمية لها والجهود الشاقة المبذولة من أجل حمايتها وتأمين لمبارياتها لا ينسى».

واختتم النادي بيانه، قائلاً: «من القلب شكراً لكم على هذا الاستقبال الفاخر والمشرف، وكامل العرفان لمشاعركم الجميلة تجاه الأهلي، وحفظ الله شعب الكنانة».

وكان «الأهلي بنغازي» خاض مبارياته هذا الموسم من بطولة الكونفيدرالية في مصر، التي كان آخرها أمام فريق «وفاق سطيف»، ومن المقرر أن يخوض «الأهلي بنغازي» مبارياته المقبلة، على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، بعد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على الملاعب الليبية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي تقبل شكوى «الأهلي بنغازي» قبل ساعات من مواجهته أمام «وفاق سطيف»، حيث تقدمت إدارة نادي «الأهلي بنغازي» بشكوى إلى الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن طريق الأمين العام للاتحاد الليبي، بخصوص تغيير شعار النادي التاريخي من قبل «كاف»، حيث نشر الشعار في صفحة الاتحاد الأفريقي بجدول مباريات الجولة الثانية بشعار يخالف الشعار الرسمي لنادي «الأهلي بنغازي» المعتمد لدى «كاف» منذ أن شارك الفريق في مسابقات الاتحاد الأفريقي في سبعينات القرن الماضي، وقال «الأهلي بنغازي»: «هذا التجاوز أربك إدارة النادي وجماهيره، ولا ندري على أي أساس تم تغيير شعار النادي، والنادي لم يتقدم لكم بطلب تغيير الشعار، وعليه نطلب فتح باب التحقيق عاجلا وتوضيح ملابسات هذا التجاوز».

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وأوقعت قرعة دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، ممثل ليبيا الوحيد في مسابقات الأندية الأفريقية «الأهلي بنغازي»، ضمن فرق المجموعة الأولى التي تضم أندية «أنيمبا» النيجيري و«أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي و«وفاق سطيف» الجزائري، وكان فريق «الأهلي بنغازي» تأهل إلى دور المجموعات عقب إقصائه نادي «موتيما» الكونغولي، بركلات الترجيح، في ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا، بعد التعادل ذهاباً وإياباً بهدف لمثله في كل مباراة.

وضمت المجموعة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية أندية «نهضة بركان» المغربي و«نابسا» الزامبي و«القطن» الكاميروني و«شبيبة القبائل» الجزائري، بينما ضمت المجموعة الثالثة أندية «ساليتاس» البوركيني و«جاراف» السنغالي و«النجم الساحلي» و«الصفاقسي» التونسيين، في حين ضمت المجموعة الرابعة أندية «الرجاء البيضاوي» المغربي و«بيراميدز» المصري و«نكانا» الزامبي و«نامينغو» التنزاني.

على جانب آخر، قررت إدارة نادي «الأهلي بنغازي» إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد التاورغي وإحالته إلى التحقيق، بعد غيابه عن تدريبات الفريق وعدم أدائه واجباته تجاه ناديه، وجاء ذلك في قرار أصدره رئيس مجلس إدارة نادي «الأهلي بنغازي» خالد السعيطي، ونشره عبر الصفحة الرسمية للنادي على «فيسبوك»، وكان التاورغي أُصيب وتم علاجه في مصر وتونس على حساب إدارة النادي ولم يلتحق بالفريق في تدريباته.

صورة ضوئية لجريدة الوسط