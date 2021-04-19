قشوط يكمل مسلسل انتقالات مدربي الدوري الليبي

صبري قشوط (أرشيفية - إنترنت)

تعاقدت إدارة نادي «الشط» بطرابلس مع المدرب الوطني صبري قشوط لتدريب الفريق الأول لنادي «الشط» خلفاً للمدرب جمال بنور، الذي قاد الفريق في مباراتين فقط وتمت إقالته، ويعد قشوط هو ثالث مدرب خلال ست جولات من الدوري الليبي الممتاز، حيث قاد فريق «الشط» عند انطلاق الموسم الرياضي المدرب محمد إسماعيل، ثم جمال بنور، والآن صبري قشوط بات مع فريق «الشط» الذي يتواجد حالياً في آخر الترتيب بأربع نقاط، واستقال المدرب صبري قشوط من تدريب فريق «الوحدة» هذا الموسم لتتواصل لعبة الكراسي الموسيقية بين الأندية على المدربين.

وتواصل مسلسل الاستقالات ورحيل المدربين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث قدم المدرب الوطني عمر المريمي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي «المدينة»، استقالته بعد خمسة أشهر من تسلمه مهمة تدريب الفريق لأسباب شخصية، على حد قوله، وقاد المريمي فريق «المدينة» في ست مباريات بالدوري الممتاز، حيث تفوق في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراة واحدة، ورصيده من النقاط بعد ختام مباريات الأسبوع السادس 9 نقاط، خلف «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» المتصدرين، برصيد 12 نقطة في المجموعة الثانية.

وقد شهدت مسابقة الدوري الليبي خلال ست جولات من انطلاقتها، استقالات عديدة من المدربين؛ كان أبرزهم جلال الدامجة الذي رحل عن «السويحلي» لتدريب «الوحدة» وعلي المرجيني ومحمد إسماعيل وحمدي بطاوي وعماد الدهماني ويونس قشوط وغيرهم الكثير؛ بسبب سوء النتائج في الغالب، كما وصل إلى مدينة مصراتة، المدرب التونسي أنيس البوسعيدي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي «السويحلي»، خلفاً للمدرب الوطني جلال الدامجة الذي قدم استقالته، وتعاقد المدرب التونسي الجديد مع إدارة نادي «السويحلي» فور وصوله، وكان قد درب هذا الموسم فريق «الملعب» التونسي وتركه بعد 5 أسابيع من العمل؛ بسبب خلافات مع إدارة النادي.

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رحل الدامجة، لكن سرعان ما أعلن مدير الكرة بنادي «الوحدة»، عبد السلام الشريف، تعاقد إدارة النادي معه لتولي تدريب الفريق الأول خلفاً للمدرب صبري قشوط، وكان الدامجة مدرباً لفريق «السويحلي» خلال الأسابيع الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، إلا أنه قدم استقالته بسبب تواضع النتائج، ويعد الدامجة أحد نجوم «الوحدة» في عقدي الثمانينات والتسعينات، ولاعباً ومدرباً سابقاً للمنتخب الوطني، وصاحب مشوار مميز في الكرة الليبية، وأخيراً عمل في تدريب المنتخب الوطني الأول أكثر من مرة، وعرض الدامجة استقالته على إدارة نادي «السويحلي»، مقدماً اعتذاره عن مواصلة الاستمرار في تدريب فريق كرة القدم الأول، وهو ما قبلته إدارة «السويحلي».

صورة ضوئية لجريدة الوسط