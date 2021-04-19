المنير ينقل خبرات الدوري الأميركي لـ«الاتحاد»

محمد المنير (أرشيفية : الإنترنت)

تعاقدت إدارة نادي «الاتحاد»، مع المحترف الليبي محمد المنير، رسمياً في صفقة انتقال حر، وسيكون مع الفريق الأول ابتداءً من مرحلة الإياب حتى نهاية الموسم الجاري، ويعد اللاعب الليبي محمد المنير من مواليد (1992)، وكان قد خاض تجربة احترافية في أوروبا، مع فريق «بارتيزن بلغراد» الصربي، وفي الدوري الأميركي مع فريقي «أورلاندو سيتي» و«لوس أنجليس غالاكسي»، وكانت إدارة نادي «الاتحاد» تعاقدت رسمياً مع عبدالعاطي العباسي والمحترفين من الدوري التونسي غازي العيادي وشمس الدين الدوادي، وعلي العامري، وجددت عقد ربيع الشادي.

واستعاد عدد من نجوم كرة القدم الليبية المحترفين نشاطهم، بعد فترة ركود وتوقف اضطراري بسبب جائحة «كورونا»، بما ينعكس على مردود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في قادم المواعيد، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قدرات وخبرات وجاهزية المحترفين الذين عادوا إلى الواجهة الدولية بعد توقف، والتحقوا بفرقهم وباشروا واستأنفوا تدريباتهم ونشاطهم حتى خوض مبارياتهم مع فرقهم، وكان من بين هؤلاء المنير مع «لوس أنجليس» الأميركي، حيث واصل فريق لوس أنجليس «إف سي»، وقت ضم المنير، تحضيراته استعداداً لعودة الدوري الأميركي، وشارك المنير، في تدريبات فريقه الجماعية وسط إجراءات احترازية ووقائية، وضعها مسؤولو الدوري الأميركي كشرط لاستئناف التدريبات، ومن ثم عودة النشاط الكروي، قبل أن يتخذ المنير قرار العودة إلى بلاده.

وبقرار المنير يكون قد ترك زميله إسماعيل التاجوري في الدوري الأميركي مع فريق «نيوريورك سيتي»، الذي كثف عودته وسط جائحة «كورونا» استعداداً لاستئناف بطولة الدوري الأميركي للمحترفين، وشارك المحترف الدولي الليبي إسماعيل التاجوري في تدريبات الفريق، حيث يسعى اللاعب للوصول بلياقته الفنية والبدنية إلى أعلى مستوى من أجل الحفاظ على مكانه في تشكيلة الفريق الأساسية، وكانت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم أعلنت في وقت سابق استئناف الموسم ابتداءً من 8 يوليو الماضي، بإقامة البطولة بنظام الدورة المجمعة في «أورلاندو»، حيث تم منح فرصة التأهل لبطولة دوري أبطال أميركا الشمالية.

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وتوقفت بطولة الدوري الأميركي للمحترفين في الثاني عشر من مارس العام الماضي، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد»، قبل أن تستأنف المباريات دون حضور جماهيري في منتجع «والت ديزني العالمي» في فلوريدا، حيث تتنافس الأندية الأميركية الـ26 بنظام المجموعات، ثم جولات خروج المغلوب لتحديد الفريق الفائز باللقب والمتأهل للمسابقة القارية.

صورة ضوئية لجريدة الوسط