السويحلي يفوز على الطاقة الرواندي في أفريقية الطائرة

فريق السويحلي للكرة الطائرة. (أرشيفية، الإنترنت)

حقق فريق السويحلي، ممثل الكرة الطائرة الليبية، أمس الأحد، الفوز على فريق الطاقة الرواندي في أولى مبارياته ببطولة الأندية الأفريقية المقامة في تونس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تقدم السويحلي بنتيجة الشوط الأول 25/20 والشوط الثاني كان التفوق فيه للطاقة الرواندي 25/22، وعاد السويحلي ليفوز بالشوطين الثالث والرابع 25/16، 25/22.

يُشار إلى أن الفرق المشاركة وزعت عن طريق القرعة إلى أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: الترجي التونسي والجيش الروندي وروكينزو البوروندي والموانئ الكيني.

المجموعة الثانية: السويحلي الليبي والجيش العاجي والميناء الكاميروني والطاقة الرواندي.

المجموعة الثالثة: نيموستار الأوغندي والأولمبي القليبي التونسي وكلية موازا التنزاني وولايتا ديشا الإثيوبي.

المجموعة الرابعة: الخدمات الكيني والزمالك المصري والأمل الكنغولي الديمقراطي والجمارك النيجيري.

واليوم الإثنين بقاعة السعيدية الرياضية يلتقي السويحلي الليبي مع الجيش العاجي، في ثاني مبارياته بالبطولة.